Il s’agit de la liste officielle et définitive des équipes, effectifs et cyclistes inscrits à la 80ème édition du Skoda-Tour of Luxembourg, un test appartenant au calendrier UCI Pro Series qui, exceptionnellement en raison de la pandémie Covid-19, se déroule du 15 au 19 septembre .

Parmi les derniers vainqueurs du Tour du Luxembourg figurent l’Espagnol Jess Herrada (2019), les Italiens Andrea Pasqualon (2018) et Matteo Carrara (2010), le Belge Greg Van Avermaet (2017), le Néerlandais Maurits Lammertink (2017), le Les Allemands Linus Gerdemann (2015 et 2011) et Paul Martens (2013), les Danois Matti Breschel (2014) et Jakob Fuglsang (2012) et le Luxembourgeois Frank Schleck (2009).

Liste des inscrits

AG2R-La Mondiale

1. Tony Gallopin (FRA)

2. François Bidard (FRA)

3. Ben Gastauer (LUX)

4. Clment Champoussin (FRA)

5. Lawrence Naesen (BEL)

6. Aurlien Paret-Peintre (FRA)

Astana

11. Zhandos Bizhigitov (KAZ)

12. Laurens de Vreese (BEL)

13. Yevgeniy Gidich (KAZ)

14. Dmitriy Gruzdev (KAZ)

15. Davide Martinelli (ITA)

16. Vadim Pronskiy (KAZ)

Bahreïn-McLaren

21. Eros Capecchi (ITA)

22. Mark Cavendish (GBR)

23. Grega Bole (SLO)

24. Marcel Sieberg (BEL)

25. Alfred Wright (GBR)

26. Santiago Buitrago (COL)

Groupama-FDJ

31. Arnaud Dmare (FRA)

32. Kevin Geniets (LUX)

33. Jacopo Guarnieri (ITA)

34. Ignatas Konovalovas (LTU)

35. Miles Scotson (AUS)

36. Ramon Sinkeldam (NED)

Lotto-Soudal

41. Philippe Gilbert (BEL)

42. John Degenkolb (GER)

43. Tim Wellens (BEL)

44. Tosh Van der Sande (BEL)

45. Tomasz Marczynski (POL)

46. ​​Harm Vanhoucke (BEL)

NTT

51. Michael Carbel (DEN)

52. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA)

53. Benjamin King (États-Unis)

54. Danilo Wyss (SUI)

55. Dylan Sunderland (AUS)

56. Jay Robert Thomson (RSA)

Trek-Segafredo

61. Michel Ries (LUX)

62. JUAN PEDRO LPEZ (ESP)

63. William Clarke (AUS)

64. Ryan Mullen (IRL)

65. Charlie Quarterman (GBR)

66. Quinn Simmons (États-Unis)

Emirats EAU

71. Tom Bohli (SUI)

72. Sven Erik Bystrom (NOR)

73. Ivo Oliveira (POR)

74. Rui Oliveira (POR)

75. Jasper Philipsen (BEL)

76. Diego Ulissi (ITA)

Alpecin-Fenix

81. Floris De Tier (BEL)

82. Alexander Krieger (GER)

83. Senne Leysen (BEL)

84. Jimmy Janssens (BEL)

85. Petr Vakoc (CZE)

86. Philipp Walsleben (GER)

Bardiani-CSF-Faizan

91. Vincenzo Albanese (ITA)

92. Marco Benfatto (ITA)

93. Nicolas Dalla Valle (ITA)

94. Mirco Maestri (ITA)

95. Alessandro Pessot (ITA)

96. Manuel Senni (ITA)

Bingoal-Wallonie Bruxelles

101. Laurens Huys (BEL)

102. Arjen Livyns (BEL)

103. Baptiste Planckaert (BEL)

104. Jelle Vanendert (BEL)

105. Luc Wirtgen (LUX)

106. Tom Wirtgen (LUX)

BURGOS-BH

111. Jetse Bol (NED)

112. NGEL FUENTES (ESP)

113. Matthew Gibson (GBR)

114. JESS EZQUERRA (ESP)

115. Juan Felipe Osorio (COL)

116. JAUME SUREDA (ESP)

BOÎTE RURALE-RGA

121. JON ABERASTURI (ESP)

122. JON IRISARRI (ESP)

123. HCTOR SEZ (ESP)

124. JOEL NICOLAU (ESP)

125. Matteo Malucelli (ITA)

126. SERGIO ROMN MARTN (ESP)

Cirque-Wanty Gobert

131. Jan Bakelants (BEL)

132. Aim De Gendt (BEL)

133. Xandro Meurisse (BEL)

134. Thomas Degand (BEL)

135. Pieter Vanspeybrouck (BEL)

136. Loc Vliegen (BEL)

Nippo Delko One Provence

141. Romain Combaud (FRA)

142. Alessandro Fedeli (ITA)

143. Eduard-Michael Grosu (ROM)

144. Dusan Rajovic (SRB)

145. Evaldas Siskevicius (LIT)

146. Axel Zingle (FRA)

Riwal-Securitas

151. Lucas Eriksson (SWE)

152. Martijn Budding (NED)

153. Andreas Kron (DEN)

154. August Jensen (NOR)

155. James Shaw (GBR)

156. Nick van der Lijke (NED)

Sport vlaanderen

161. Kevin Deltombe (BEL)

162. Emiel Planckaert (BEL)

163. Thomas Sprengers (BEL)

164. Amaury Capiot (BEL)

165. Aaron Van Poucke (BEL)

166. Jordi Warlop (BEL)

Arka-samsic

171. Franck Bonnamour (FRA)

172. Thomas Boudat (FRA)

173. Romain Hardy (FRA)

174. Romain Le Roux (FRA)

175. Lukasz Owsian (POL)

176. Laurent Pichon (FRA)

Cyclisme Uno-X Pro

181. Erlend Blikra (NOR)

182. Jacob Hindsgaul Madsen (DEN)

183. Markus Hoelgaard (NOR)

184. Jonas Iversby Hvideberg (NOR)

185. Anders Skaarseth (NOR)

186. Torjus Sleen (NOR)

Vini Zab-KTM

191. Andrea Bartolozzi (ITA)

192. Matteo Busato (ITA)

193. Matteo de Bonis (ITA)

194. Umberto Marengo (ITA)

195. Jan Petelin (LUX)

196. Etienne van Empel (NED)

Léopard

201. Colin Heiderscheid (LUX)

202. Arthur Kluckers (LUX)

203. Jan Maas (NED)

204. Szymon Rekita (POL)

205. Mauro Schmid (SUI)

206. Miguel Heidemann (GER)

Natura4Ever-Roubaix

211. Julien Antomarchi (FRA)

212. Ivan Centrone (LUX)

213. Mathias De Witte (BEL)

214. Tom Dernies (BEL)

215. Thibault Ferasse (FRA)

216. Jrmy Leveau (FRA)

Vorarlberg-Santic

221. Alexis Guérin (FRA)

222. Raphael Kockelmann (LUX)

223. Lukas Meiler (GER)

224. Johannes Schinnagel (GER)

225. Colin Stssi (SUI)

226. Roland Thalmann (SUI)

