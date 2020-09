Tour de France 2020 :

17/09/2020

L’un des rares titres nationaux qui sera en jeu cette année sera le championnat de vélo de montagne XCO d’Espagne, un test qui aura lieu le week-end prochain au Cerro de las Conteiendas à Valladolid.

D’ici là, il y aura une grande représentation d’Estrémadure-Ecopilas qui apparaîtra sur la ligne de départ avec Tamara Snchez et Manu Cordero dans la catégorie lite tandis que Miguel Benavides et Miguel Periez le feront en sous-23 bien que ce type de VTT ne soit pas le préféré des équipe de l’équipe d’Estrémadure où leurs meilleurs résultats aux championnats nationaux sont toujours venus dans les épreuves BTT marathon et ultramarathon.

“Il faut s’adapter à ce que l’on a à faire. Si cette année atypique il y a peu de tests on ne peut pas et on ne va pas en écarter car ce n’est pas notre spécialité, depuis quelques semaines on sait qu’on va être à Valladolid et loin d’abandonner la formation on a tenté de modifier planifier la modalité xco pour faire le mieux possible “, résume le quatuor Extremadura-Ecopilas qui est déjà dans la capitale de Pisuerga, qui reconnaît également qu’il sera très difficile de se qualifier pour des positions sur le podium avec l’excellent niveau de participation ce sera dans ce championnat.

L’étape où les médailles seront mises en jeu sera le célèbre circuit du Cerro de las Conteiendas, avec 5,2 kilomètres de parcours, où de nombreux tests ont déjà été disputés au niveau national et qui est bien connu des athlètes qui lutteront dans ce but. semaine pour les médailles.

La compétition débutera pour la représentation extrême le samedi 19 (14:15 h. Cat.Sub23) et dimanche 20 (10:30 h. Cat.lite F et 12:15 h. Cat.lite H).

