Le Tour de France a reçu ce vendredi l’autorisation de l’Union Cycliste Internationale (UCI) d’exclure des équipes complètes dont deux positifs sont confirmés par Covid-19 en sept jours.

Cependant, à quelques heures du début de la 107e édition à Nice, l’incertitude persiste sur les conditions à appliquer pour ordonner à une équipe de partir: que se passe-t-il s’il n’y a pas le temps de faire le deuxième test? La norme concerne-t-elle uniquement les coureurs ou également le personnel médical, technique et mécanique?

Le directeur de la course, Christian Prudhomme, a assuré que ce devraient être les autorités nationales qui établissent le cadre dans lequel une équipe doit être exclue, puisque la référence est la sécurité sanitaire et non l’intérêt sportif.

Le Tour de France attend du ministère français de la Santé qu’il se prononce “dans les prochaines heures”, avant que la 107e édition ne commence à tourner à 14h00 demain (12h00 GMT) dans les rues de Nice.

L’UCI a imposé ses règles, qui sont les mêmes pour les trois grandes épreuves de trois semaines, Tour, Vuelta et Giro: une équipe dans laquelle deux de ses composants ont été testés positifs lors de deux tests PCR dans la semaine suivant la marge peut être exclue. . De cette manière, la demande des équipes est admise, demandant un second test par crainte de “faux positifs”.

Mais cette règle générale doit être appliquée en vertu des lois nationales. Et le ministère français ne s’est pas encore exprimé.

Il y a deux problèmes sur votre table. Le premier est, qu’arrive-t-il à un positif connu quelques heures après le début de l’étape du lendemain?

Le Tour garantit qu’il lui faut au moins deux heures pour connaître les résultats d’un test PCR, ce qui peut créer des situations compromettantes. Un cycliste contrôlé positif par Covid-19 sans temps matériel pour effectuer un deuxième test peut prendre la sortie? Le ministère doit se prononcer.

La deuxième question est de savoir si la règle des deux positifs n’affecte que les 8 cyclistes de l’équipe, comme demandé par les équipes, ou tout le personnel de formation, soit environ 30 personnes, qui composent également le corps technique, médical et mécanique.

Là encore, ce sont les autorités sanitaires françaises qui détermineront laquelle des deux doctrines s’applique.

Le Tour assure qu’il ne peut pas prendre de décision de santé et que, au-delà de ce qui est décidé par l’UCI, ce seront les autorités de chaque pays – de France pour le Tour, d’Espagne pour La Vuelta et d’Italie pour le Giro – qui appliquer la règle.

À l’heure actuelle, tous les cyclistes ont été testés négatifs. Tous ont passé deux tests et restent dans une bulle isolée du monde, composée d’environ 700 personnes.

Le Tour de France a déplacé une unité mobile capable de réaliser 50 tests quotidiens les jours de compétition et 350 les jours de repos à la course.

Dans les deux prévus, toute l’équipe subira à nouveau un double test, pour éviter les “faux positifs”.

De plus, tous ceux qui présentent des symptômes seront contrôlés régulièrement, pour lesquels le Tour dispose également des laboratoires officiels des villes où se déroule la course.

Prudhomme espère qu’avec tout cet arsenal, l’équipe pourra rejoindre Paris sans problème, mais il est conscient que le risque zéro n’existe pas.

Le Tour a fermé l’accès au public lors du départ et de l’arrivée des premières étapes à Nice, par arrêté du préfet de région, qui a imposé que, dans la mesure du possible, le passage de la course à travers son territoire faire “à huis clos”.

Difficile de contrôler les fossés des plus de 3 500 kilomètres que parcourra le Tour. L’organisation recommande que les distances de sécurité soient respectées et que vous portiez un masque.

