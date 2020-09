Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 21/09/2020

Après le triomphe slovène ce dimanche dans le dernier Tour de France, remporté par Tadej Pogacar devant Primoz Roglic, la Slovénie connaît une véritable “fièvre jaune”, à la couleur du plus important et célèbre des maillots cyclistes du monde.

Le petit pays alpin tout entier est orné de drapeaux, d’objets et de peintures de cette couleur, provenant des rues, des places, des stations-service, des magasins et des bureaux, et les gens portent des chemises et des robes jaunes.

L’ancienne ville médiévale de Ljubljana sera également colorée avec des lumières jaunes aujourd’hui en l’honneur de Pogacar et Roglic.

Sa victoire à Paris a été célébrée tard hier soir avec du champagne et des danses dans de nombreux endroits en Slovénie, mais surtout dans la municipalité de Komenda, à environ 25 kilomètres au nord de Ljubljana, où Klanec, la ville natale de Pogacar, est située.

À l’est de la capitale, à Zagorje ob Savi, berceau de Roglic, qui a mené le Tour jusqu’à l’avant-dernière étape samedi et a été dépassé de manière inattendue par son jeune compatriote, la jubilation est néanmoins mélangée avec un certain regret que son favori n’ait pas été le premier.

“Pour nous, Roglic est le champion, même si nous reconnaissons que Pogacar a gagné à juste titre”, a déclaré un seul de ses fans locaux à la télévision publique RTVS.

Le jaune est également la couleur dominante sur les couvertures de la presse slovène aujourd’hui, pleine de joie et d’éloges pour Pogacar et Roglic, avec des commentaires et des analyses sans fin sur la grande race gauloise.

La couverture de la voiture de sport “Ekipa 24” est sortie aujourd’hui toute en jaune, avec une seule grande image, celle du prodigieux cycliste de 21 ans sur le podium des Champs Elysées, et un seul mot: Pogacar.

Le principal journal du pays, “Delo”, publie aujourd’hui en première page une grande photo de Pogacar et Roglic en train de s’embrasser, avec le titre “Le plus beau duel de l’histoire du sport” et “Le meilleur Tour de France a été le Slovène”.

“Un triomphe sans pareil”, souligne le journal “Vecer”, tandis que “Dnevnik” honore le héros slovène avec le titre de “Champion des Champs-Elysées” et des photos du champion en liesse à la fin du tour.

La célébration principale, avec la réception nationale des deux cyclistes slovènes, aura lieu le 28 septembre sur la place centrale du Congrès de Ljubljana

