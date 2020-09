Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · VTT · 12/09/2020

L’Espagnol Francesc Guerra (Buff-Scott) a remporté ce samedi dans l’étape inaugurale du VolCAT Costa Brava 2020, de 67 kilomètres et près de 2000 mètres de dénivelé positif cumulé, entre les villes de Gérone de Calonge et Sant Antoni.

Avec un temps idéal, le VolCAT Costa Brava a commencé, un test VTT qui deviendra un défi de deux jours pour les 500 cyclistes qui se rencontrent sur la ligne de départ avec tous les protocoles de sécurité et d’hygiène anti-Covid-19 et tout est prêt à profiter d’un week-end plein de sentiers.

Les lieux de l’arrière-pays de la Costa Brava ont été les principaux protagonistes de l’événement qui éblouit tous les amateurs de VTT qui souhaitent pratiquer leur sport préféré. Les cyclistes ont rencontré des montées et des descentes plus longues et plus constantes qui passeront par toutes sortes de sentiers, routes, pistes et ruisseaux. Des sections où vous pouvez rouler vite et en groupe, et d’autres sections plus lentes et plus techniques où vous pourrez profiter de la nature exceptionnelle de l’environnement.

Au niveau compétitif, l’événement avait deux grands favoris tels que Ever Alejandro Gmez (Olympia Factory) et Francesc Guerra, mais avec d’autres aspirants pour leur rendre les choses difficiles comme Roberto Bou (Tbells) ou le finaliste 2019, Guillem Muoz (Tbells) .

Après un départ neutralisé, dans les premiers kilomètres de la course, un rythme très élevé a été imposé qui a laissé le groupe de tête avec moins de dix cyclistes. Le déroulement du test fera une brèche dans chacun d’eux et des différences s’ouvriront.

Au milieu de la course, Guerra a attaqué en prenant une petite marge qu’il a su maintenir jusqu’à la ligne d’arrivée et est arrivé seul célébrant une victoire tant désirée pour le cycliste catalan, arrêtant le chronomètre à 3 heures, 8 minutes et 39 secondes. Le Bolivien a franchi l’arc à seulement 27 secondes, appuyant jusqu’au dernier mètre. Le podium était complété par Bou, à moins de deux minutes du vainqueur.

Dans la catégorie féminine, la plus solide a été Slvia Roura, qui a su gérer ses forces, passer du moins au plus, faire ressortir sa domination de la région, notamment dans les descentes, et a pris la première étape avec autorité.

Tout est à décider pour l’étape de demain, qui se composera de 58 kilomètres et 1400 mètres, qu’il faudra surmonter avec la fatigue accumulée dans les jambes, mais qui donnera à chacun le sentiment d’être un vrai VTT.

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.