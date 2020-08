Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 29/08/2020

Les Colombiens Miguel ngel Lpez et Nairo Quintana ont subi des chutes dans la première étape cahoteuse du Tour de France, où leur compatriote Egan Bernal, défenseur du titre et principal favori, était sur le point de perdre le Russe Pavel Sivakov, l’un de ses meilleurs lieutenants. .

Dans une étape qui a mis fin au “sprint”, avec la victoire du Norvégien Alexander Kristoff, devenu également le premier leader du classement général, elle a été marquée par des accidents causés par la pluie qui ont transformé l’asphalte en patinoire.

La plus grande frayeur de l’armée colombienne a été prise par le “Supermn” Lpez, le cycliste d’Astana, qui a subi deux chutes, une très spectaculaire à la descente de Cota de Rimiez, alors qu’il tentait de freiner et que sa roue glissait sur l’asphalte humide. jusqu’à ce que le cycliste s’écrase sur un panneau de signalisation.

Sans conséquence physique apparente, López, le leader de son équipe, a attendu que son coéquipier Ion Izaguirre lui donne la moto et a continué la course.

«Je suis content car il n’y a rien à regretter et ça pourrait être pire. C’était une journée avec pas mal de chutes, sur un parcours dangereux, avec des descentes, beaucoup de peinture sur l’asphalte, des passages piétons, … tout ça mêlé de tension, le pluie. Tout nous a tous influencés pour aller au sol “, a déclaré le leader d’Astana sur la ligne d’arrivée.

La chute est survenue après que son équipe ait décidé d’augmenter le rythme de la course, après plusieurs kilomètres au cours desquels le peloton avait considérablement réduit le rythme en raison de la succession d’incidents.

López lui-même avait subi une nouvelle chute dans les premiers kilomètres de l’étape, à l’instar de Quintana, qui a débarqué bien qu’il ne semble pas non plus subir de conséquences physiques.

Celui de Boyac a également glissé dans une courbe avant que l’équipe de concert ne décide de retirer le pied de l’accélérateur.

Sa chute, dans laquelle d’autres coureurs étaient impliqués, a été le déclencheur que le Jumbo, qui s’est imposé comme l’équipe la plus puissante de l’édition avec le Slovène Primoz Roglic comme principal atout pour le général, a été d’accord avec le reste des poids lourds. ralentissez.

L’Allemand Toni Martin a prévalu comme le cacique de la course et discutait avec les poids lourds des différentes équipes pour abaisser le piston.

Il n’a pas été opposé par Ineos de Bernal, l’autre grande équipe du peloton à l’époque, qui avait déjà souffert des égratignures de la course.

Le cycliste de Zapaquir, qui aspire à renouveler le titre qu’il a obtenu lors de la dernière édition, devenant le premier Colombien à remporter le Tour, était sur le point de perdre l’un de ses membres les plus précieux de l’équipe.

Le Russe Sivakov, 23 ans, appelé pour soutenir Bernal lorsqu’il a atteint la haute montagne, a subi deux chutes importantes et a été laissé de côté.

Après une longue épreuve de plus de 100 kilomètres pratiquement seul, le cycliste de race française a réussi à atteindre la ligne d’arrivée à 13 minutes du premier, avec des coudes ensanglantés, le moral au sol et un programme de tests médicaux pour les suivants. heures pour connaître votre état de santé.

Le jeune cycliste est, avec l’Équatorien Richard Carapaz, le principal adjoint de Bernal lorsqu’il atteint la haute montagne.

Quelque chose à laquelle on ne s’attend pas dans le Tour le plus montagneux de l’histoire, qui demain devra remonter deux ports de première catégorie et un deuxième catégorie en une journée avec plus de 4000 mètres de dénivelé.

Bien que le sommet des principaux choux de la journée soit situé loin du but, la journée est rude et Bernal ne pourra guère compter sur Sivakov, qui va lécher ses blessures.

Si tout se passe bien, il faudra quelques jours au Russe pour retrouver sa forme avant de pouvoir à nouveau aider le Colombien.

Le reste de l’armée colombienne n’a pas souffert de problèmes majeurs ce jour-là.

