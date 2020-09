Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 20/09/2020

“Quand nous sommes arrivés au Tour de France avec mon équipe, nous n’avons pas pensé à gagner le Tour, c’était un rêve, mais parfois des rêves deviennent réalité”, a déclaré le Slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) après avoir franchi la ligne d’arrivée avec le maillot jaune. des Champs Elysées à Paris.

Un jour après avoir fêté ses 22 ans, le deuxième plus jeune vainqueur de tous les temps a reconnu qu’il n’avait pas encore assumé l’exploit, travaillé sur trois semaines mais matérialisé dans le contre-la-montre définitif de La Planche des Belles Filles.

“Quand on m’a dit hier que je pouvais gagner, j’avais un sentiment indescriptible. C’était fou après une incroyable aventure. Je pense que je ne m’en rende toujours pas compte et qu’il me faudra des semaines pour le digérer”, a déclaré le pilote Emirates.

Pogacar, qui a brandi le drapeau slovène sur le podium final, avec l’arc de triomphe derrière lui, a remercié le public pour son soutien tout au long des trois semaines depuis la plus haute marche.

“Cela a été incroyable, j’apprécie le soutien à tous ceux qui ont rendu cela possible, ma famille, mon équipe, pour ces trois semaines mémorables. Et le public qui n’a cessé de me soutenir sur la route. Je n’ai pas de mots”, a-t-il déclaré.

