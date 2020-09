Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Compétition sur route · 22/09/2020

L’équipe Movistar vient d’annoncer que l’Autrichien Gregor Mühlberger, cycliste actuellement dans les rangs du Bora-Hansgrohe, a signé un contrat pour les trois prochaines saisons (2021-2023) avec la structure dirigée par Eusebio Unzué.

Développé au cours des cinq dernières saisons dans l’équipe allemande – où il a coïncidé avec l’actuel chef de la performance de l’équipe téléphonique, Patxi Vila – après plusieurs années d’entraînement dans des équipes autrichiennes (Tirol Cycling Team [2013-14]; Felbermayr [2015]), Mühlberger est un bon grimpeur et un cycliste polyvalent, avec une expérience dans les “ trois grands ” – il a réalisé une Vuelta, un Giro et deux Tours, 25e de l’édition 2019 – et de bonnes aptitudes pour le travail de groupe, sans gaspiller opportunités individuelles.

Vainqueur du Sibiu Tour 2020, première course par étapes professionnelle post-pandémique, et vainqueur d’une étape du BinckBank Tour 2018, ainsi que champion national en ligne en 2017, Mühlberger a partagé le podium ce 2020 avec deux de ses futurs compagnons, Alejandro Valverde et Marc Soler, dans deux des tests du Mallorca Challenge – il était 3e à Deià, après le Murcien, et 2e à Andratx, après son évasion avec Marc -.

Gregor Mühlberger a été “très heureux d’avoir cette opportunité de rejoindre une grande équipe comme celle-ci et de pouvoir profiter de toute son expérience et de ses opportunités pour donner le meilleur de moi-même dans les années à venir”.

“Je veux continuer à m’améliorer en tant que pilote, en essayant d’obtenir de bons résultats dans les classiques ou dans les tours difficiles d’une semaine, comme le Dauphiné ou Itzulia, mais aussi aider autant que je peux dans les grands tours. Je pense que mes meilleures performances sont venues plusieurs fois en les troisièmes semaines des “ grands ”, et c’est pourquoi je veux pouvoir aider les chefs d’équipe, apporter ce que je sais déjà et continuer à ajouter de l’expérience et à apprendre de plus de vétérans tels qu’Alejandro Valverde, José Joaquín Rojas et tous ceux qui ont Si longtemps dans l’équipe. J’ai encore beaucoup à améliorer et je suis très heureux que l’équipe Movistar m’accorde cette confiance et ce soutien pour que ces années de croissance soient avec eux », ajoute-t-il.

Eusebio Unzué, directeur général de l’équipe, a expliqué que “l’arrivée de Gregor nous donnera une autre part d’expérience, malgré sa jeunesse, en raison des années où il a été au plus haut niveau. Il a une grande polyvalence, que dans le cyclisme. La modernité est une faveur intéressante, et bien qu’il nous ait déjà montré qu’il est un grand coureur d’équipe, ce qui à l’avenir renforce beaucoup l’équipe, je pense qu’il peut être un bon leader pour certaines courses de temps en temps. “

