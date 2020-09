Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Équipement et vélos · 04/09/2020

La firme américaine HED Cycling vient de présenter sa nouvelle gamme de roues gravel 2021 qui, profitant du changement de saison, abandonnent le nom Eroica et sont rebaptisées Emporia.

«Lorsque nous avons lancé notre gamme de roues gravel pour la première fois, nous nous sommes inspirés de l’héritage du cyclisme, des courses italiennes et françaises du début du XXe siècle. Il y avait quelque chose de pointu et d’héroïque que nous voulions que le nom de nos roues gravel reflète, il Ce qui nous a amenés à `Eroica. Cela nous a rapprochés du nom de la série internationale de courses LEroica, une autre célébration de la riche histoire du cyclisme. Par respect pour L’Eroica, HED Cycling a décidé d’aller dans une nouvelle direction”, expliquent-ils. .

«À notre avis, personne n’a fait plus pour promouvoir la culture de l’aventure et de la conduite à terre que les habitants et la ville d’Emporia. De la création des épreuves de course sur gravier les plus populaires à la présentation de nombreux d’entre nous Flint Hills beauté, Emporia a fait sa marque sur le cyclisme américain et nous sommes ravis d’honorer la ville avec le nouveau nom de notre ligne de gravier », ajoutent-ils.

Ainsi, l’Eroica Carbon deviendra la nouvelle Emporia GC3 Pro, une roue entièrement en carbone avec un profil de 30 mm et un poids de 1395 grammes par set.

