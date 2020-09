Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 06/09/2020

Le cycliste suisse Marc Hirschi (Sunweb), protagoniste de la pause du jour dans la neuvième étape du Tour de France et héros sans autre prix que celui de la combativité de l’étape, s’est montré triste et résigné du résultat.

“Je suis triste parce qu’au final je n’ai pas pu terminer avec une victoire. Je voulais entrer dans la pause parce que nous sommes sur le Tour pour gagner des étapes. Nous pensions qu’aujourd’hui il y avait une probabilité, alors nous devions le faire”, a déclaré le Suisse.

“Nous avons dû essayer”, at-il ajouté tristement.

Hirschi a roulé en solo pendant une demi-étape pour finir par être rattrapé par le groupe de favoris à 1700 mètres de l’arrivée. Malgré cela, le Suisse était assez fort pour participer au sprint et terminer à la troisième place.

“Au final, ils m’ont conseillé d’attendre les poursuivants car je ne suis pas mauvais en sprint. J’espérais pouvoir gagner, mais finalement je ne l’ai pas fait”, a-t-il conclu.

Adam Yates: “J’ai tout donné pour endurer”

Le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott), qui a quitté Pau aujourd’hui en maillot jaune de leader, l’a perdu sur la ligne d’arrivée de Laruns après avoir manqué d’être parmi les meilleurs dans l’ascension du Col de Marie Blanque.

“Je savais en arrivant sur le Tour que je n’étais pas à cent pour cent. J’ai tout donné pour endurer”, a déclaré le coureur Mitchelton-Scott après avoir laissé 54 secondes sur la ligne d’arrivée.

“Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait. Maintenant, reposez-vous, prenez une journée de repos et essayez-le par étapes”, at-il ajouté.

Peter Sagan: “J’ai essayé d’attraper l’escapade”

Le maillot vert du Tour de France, le Slovaque Peter Sagan (Bora-Handgrohe), a expliqué qu’il avait tenté sans succès d’entrer dans la pause du jour.

“J’ai essayé de faire la pause mais j’ai dépensé beaucoup de force et puis je n’ai pas eu l’énergie pour en faire plus. Donc je suis allé tranquillement dans le groupe”, a-t-il déclaré.

“Chaque jour, je vois comment je me réveille le matin. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur le Tour. Parfois on peut avoir un gros coup à la tête. Il vaut mieux penser au présent et non au futur”, at-il ajouté.

Guillaume Martin: “Je suis toujours parmi les meilleurs”

Le Français Guillaume Martin (Cofidis), troisième du classement général à 28 secondes du maillot jaune de Primoz Roglic (Jumbo-Visma), était satisfait de sa performance sur l’étape d’aujourd’hui, dans laquelle il a franchi la ligne d’arrivée à la le deuxième groupe n’a cédé que 11 derrière le vainqueur.

“La Marie-Blanque a grimpé très vite depuis l’approche. Ce fut une journée très intense du début à la fin, sans répit. Je pense avoir fait une bonne performance et je suis toujours parmi les meilleurs”, a-t-il déclaré.

Omar Fraile: “Nous sommes arrivés à la journée de repos avec une bonne humeur”

L’Espagnol Omar Fraile (Astana) a assuré que l’équipe atteint la journée de repos “avec un moral élevé” malgré le fait que son leader, le Colombien Miguel ngel `Superman Lpez, avait donné 54 secondes avec Roglic.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé avec le Supermn Lpez, je pense qu’il était avec un partenaire. Nous sommes arrivés à la journée de repos avec une bonne humeur”, a-t-il déclaré.

Le cycliste basque a souligné que “nous sommes au milieu du Tour, il reste beaucoup de montagnes et l’équipe va bien. Nous espérons passer une journée tranquille de repos et qu’il n’y a pas de points positifs grâce à Covid”.

