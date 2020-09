Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 09/10/2020

Le cycliste slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), actuel maillot jaune du Tour de France, a souligné la ténacité de la douzième étape, bien qu’il n’y ait pas eu de bagarre parmi les favoris pour le classement général.

“Nous espérions qu’il y aurait une belle pause, mais il y a des équipes qui l’ont empêchée. Et au final, il n’a pas eu une journée tranquille”, a déclaré le pilote Jumbo-Visma.

“Cela nous a servi d’échauffement pour l’étape de demain, où je suis convaincu qu’il y aura un combat fort. C’est un grand défi pour nous”, at-il ajouté.

Roglic défendant le maillot jaune ce vendredi dans l’étape avec une arrivée inédite au sommet du Puy Mary. Le Colombien Egan Bernal (Ineos) le suit à 21 secondes et le philosophe et dramaturge français Guillaume Martin (Cofidis) à 28 ans. En une minute Bardet, Quintana, Urn, Pogacar, Yates et Mikel Landa respirent, dixième et premier espagnol à 1 minute et 42 secondes du leader.

Classement général (Top-10) après l’étape 12:

1. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) – 51:26:46

2. Egan Bernal (COL / Ineos) à 0:21

3. Guillaume Martin (FRA / Cofidis) à 0:28

4. Romain Bardet (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0h30

5. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) à 0:32

6. Rigoberto Urn (COL / Education First) à 0:32

7. Tadej Pogacar (SLO / UAE Emirates) à 0h44

8. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 1:02

9. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 1:15

10. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 1:42

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.