Tour de France 2020 :

Pas Chris Froome, pas Geraint Thomas. Il n’y aura pas de cinquième Tour pour le coureur d’origine kényane. Il n’y aura pas de deuxième Tour pour le pilote gallois, ni la possibilité de monter sur le podium à Paris, en deuxième position, comme il l’a fait l’an dernier. Ineos a officialisé ce mercredi son équipe pour la Grande Boucle, qui débute le 29 août à Nice, et ses deux principales stars britanniques ne seront pas là, les deux coureurs les mieux payés, les deux “ vaches sacrées ” de l’escouade. Tout pour Egan Bernal, le dernier vainqueur, et juste au cas où, en alternative, Richard Carapaz.

En effet, l’équipe anglaise est attachée aux figures sud-américaines, au cyclisme du futur, et ne souhaite pas que ce qu’elle a vu lors du Critérium del Dauphiné, la semaine dernière, se répète sur le Tour. Ni Froome, ni Thomas ne semblaient prêts à pédaler en faveur de leur partenaire colombien. Et, comme si cela ne suffisait pas, les deux ont montré qu’ils n’étaient pas prêts à affronter la route de Paris.

Le bureau des grégaires

De plus, les très grandes figures ont du mal à travailler comme grégaires, car il y en a déjà d’autres, mieux préparées, comme Andrey Amador, l’un des meilleurs représentants de la soi-disant “ classe moyenne ” de l’équipe, et que l’année dernière et les précédentes, il était chez Movistar. Il y a eu une véritable bataille de répartition l’hiver dernier après que le cycliste costaricain, basé en Andorre, se soit fiancé à Ineos alors qu’il était encore coureur de l’équipe espagnole.

Bernal a quitté le Dauphiné pour s’assurer qu’il avait des problèmes de dos, alors que les problèmes étaient sûrement plus d’ordre psychologique après avoir vérifié que Froome et Thomas allaient être plus un obstacle qu’une aide sur la route de Paris.

Thomas, irrégulier et Froome, pas encore récupéré

Thomas a toujours été en forme irrégulière et Froome n’a pas eu le temps de retrouver sa meilleure condition physique après la très grave chute qu’il a subie l’an dernier en inspectant le contre-la-montre du Dauphiné. Sans aucun doute, l’enfermement l’a blessé beaucoup plus que les autres personnages du peloton. Et aussi, le prochain parcours cycliste auquel il devra faire face en tant que coureur de tout Israël.

Avec Bernal et avec le cavalier équatorien Carapaz, dernier vainqueur du Giro alors qu’il était pilote Movistar, Ineos participe au Tour, en plus d’Amador, avec le cycliste polonais et ancien champion du monde Micha? Kwiatkowski, avec le coureur basque Jonathan Castroviejo (un autre ancien Movistar), avec le Néerlandais Dylan van Baarle, avec le Britannique Luke Rowe et avec le Russe Pavel Sivakov, qui a fait un si bon rôle dans le Dauphiné.