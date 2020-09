Tour de France 2020 :

RFEC · Compétition Route · 12/09/2020

Le Bizkaikoloreak, intégré à la Coupe des Nations UCI, n’aurait pas pu mieux démarrer pour l’équipe féminine junior espagnole qui, après avoir dominé la course, a terminé son travail avec la victoire et la direction d’un grand Ins Cantera.

Les cinq cyclistes de l’équipe nationale ont commencé avec enthousiasme à essayer de contrôler l’avenir de la course jusqu’à l’arrivée au kilomètre 44, où se situait l’ascension vers Urrunin, dans la quatrième catégorie. Andrea Prez, Cristina Succi, Sandra Gutirrez et Jimena De Roa ont fait un excellent travail pour qu’aucune coupure ne vienne avantager Urrunin et Ins Cantera a imposé sa supériorité en tant que grimpeur.

Cantera, qui commence comme l’un des grands favoris, a profité des rampes de cette dernière ascension de la journée pour commencer et couronner seul avec environ 10 secondes d’avance sur Idoia Eraso, qui a réussi à traquer l’Avila sur la descente. retour pour atteindre la ligne d’arrivée ensemble en tête.

Dans le sprint pour la victoire, Ins Cantera a été plus rapide et a dépassé Eraso, qui représentait également l’équipe nationale espagnole lors du dernier championnat d’Europe, pour prendre la victoire et le leadership de ce Bizkaikoloreak.

Dans la montée vers Urrunin, Claudia San Justo, Marina Garau, Marta Rosillo, Natalia Saiz et la coureuse de l’équipe nationale espagnole Sandra Gutirrez ont également sauté derrière. San Justo et Garau ont réussi à former une première paire de poursuite et sont entrés à 40 “, tandis que Gutirrez, Saiz et Rosillo ont franchi la ligne d’arrivée à 1 minute et 4 secondes. Le peloton est entré quelques secondes plus tard à 1 minute et 7 secondes.