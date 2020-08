Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 30/08/2020

Le cycliste espagnol Marc Soler (Movistar) a voulu être le protagoniste de la dernière ascension de la troisième étape du Tour de France et a tenté de se connecter avec la pause finale dans le groupe d’Alaphilippe, mais il a trouvé un rythme très élevé, à la fois en tête et dans le groupe de chasseurs.

«J’ai essayé de sortir à la fin de la montée, pensant que je pouvais être près de Hirschi, Alaphilippe et Yates et ensuite me connecter, mais tout allait très vite, à la fois devant et dans le peloton, et je ne pouvais pas me connecter. Puis dans la descente j’étais J’étais mal positionné, j’ai perdu quelques mètres et une fois que nous avons atteint la zone de route la plus large, je n’ai pas pu renouer avec le groupe Valverde et Enric Mas », a-t-il souligné.

Malgré l’inconvénient de la chute de la veille, Soler a voulu se tester pour dissiper les doutes.

«Après un coup comme celui d’hier, avec ces deux chutes – une en descente et une autre, la plus dure, à 3 km à parcourir – ma tête souffre et je voulais lever mes doutes au plus vite, et quoi mieux vaut l’essayer », dit-il.

Marc Soler a atteint la ligne d’arrivée à une minute derrière le groupe de favoris, mais au moins il pouvait se réjouir d’avoir terminé à Nice sans gêne.

«La vérité est que le matin, mon genou me faisait très mal, mais au fil des kilomètres, cela me dérangeait moins et j’ai fini la journée presque sans inconfort. Cela est allé rapidement toute la journée et ces forces qui ont soustrait mon Les événements d’hier ont peut-être fait des ravages, mais même avec ça et malgré avoir abandonné cette minute sur la ligne d’arrivée, je suis content des sensations », a-t-il déclaré.

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.