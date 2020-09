Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 06/09/2020

Tadej Pogacar ne sait qu’attaquer. “Si un jour vous me voyez calme dans le peloton, cela veut dire que je n’ai plus de force”, a déclaré le Slovène de 21 ans, après avoir remporté sa première étape du Tour de France.

Dans sa deuxième participation à une grande tournée, après avoir été troisième du dernier Tour d’Espagne, le jeune prodige des Emirats des Emirats Arabes Unis a déjà réussi à se placer parmi les favoris. Seule une erreur dans la septième étape, quand il s’est fait prendre en éventail, l’éloigne du maillot jaune, à 44 secondes d’intervalle.

“J’ai fait une erreur et je suis obligé de rattraper le temps. Mais c’est ma façon de courir”, répète le cycliste qui a battu son compatriote Primoz Roglic, le nouveau leader du classement général, sur la ligne d’arrivée à Laruns, qui n’a pas hésité à le désigner comme le cycliste le plus fort du moment.

Pogacar est également une star prématurée. Avec son triomphe dans les Pyrénées, il est devenu le plus jeune vainqueur d’une étape du Tour de France.

LE PLUS OFFENSIF

Un triomphe venu un jour après avoir brisé le reste des favoris lors du premier rendez-vous avec la haute montagne, où il a récupéré la moitié du temps qu’il avait donné la veille sur un éventail.

Pogacar a vite appris le mélange de joies et de coups que comporte le Tour, une situation qu’il affronte avec l’impudence de la jeunesse, une recette avec laquelle il aspire à monter sur le podium parisien.

“C’est la mentalité de notre équipe, on préfère risquer et perdre plutôt que se conserver et se maintenir”, explique son directeur, l’Espagnol Josean Fernndez “Matxin”.

L’entraîneur espagnol sait qu’il doit maintenant trouver la bonne mesure pour continuer à motiver son cycliste sans lui mettre une pression excessive.

“Ma demande à son égard est celle d’un champion, même s’il a 21 ans. Mais je ne veux pas lui mettre trop de pression, il ne le mérite pas, je veux être cohérent et penser aussi à l’avenir”, dit-il.

Pogacar lui-même sait que le poids de l’équipe repose sur ses épaules et que ses résultats le placent comme l’un des talons aiguilles de la nouvelle génération qui piétine et appelle hardiment à un pas.

NOUVELLE GÉNÉRATION

“J’ai mon propre style, je ne me compare à personne, même si je sais qu’il y a de très bons cyclistes. Mais ma philosophie est facile, quand j’ai des jambes j’attaque toujours. S’ils me voient dans l’attente, c’est que je n’ai pas de force.”

Cette promesse d’attaques fait également de lui le facteur de déséquilibre dans un Tour dans lequel une domination dévastatrice de Jumbo de Roglic et Ineos d’Egan Bernal était prédite.

“Ce sont des équipes très fortes, mais si vous n’attaquez pas, vous ne pourrez pas leur faire gagner du temps. Je dois rattraper le temps. Vous n’avez pas à avoir peur, vous devez vous donner à fond”, dit-il.

Malgré sa jeunesse, malgré le fait que ce Tour n’est que son deuxième grand rendez-vous avec une course de trois semaines, Pogacar insiste sur le fait que son objectif est uniquement de monter sur la plus haute marche du podium à Paris et qu’il va consacrer toute votre force.

“Mon objectif n’est pas de gagner d’autres étapes, c’est le général, sans aucun doute. Je suis ici pour le classement général, je sais que j’ai perdu un peu de temps, mais ce n’est pas grand chose, dans les semaines à venir il y aura des différences plus importantes. Je vais tout donner. terminer le plus haut possible au classement général, sans renoncer à gagner d’autres étapes si l’occasion se présente, comme aujourd’hui », ajoute-t-il.

