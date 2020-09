Tour de France 2020 :

Compétition sur route · 09/11/2020

Le cycliste slovène Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis), qui a atteint ce vendredi la deuxième place du classement général du Tour de France derrière son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma), a assuré qu’il continuerait à se battre pour avancer au classement général.

“Ce fut une journée très dure, on a été dur depuis le début, puis le rythme a baissé. Lors de la dernière ascension je me suis dit que j’allais tout donner. On a réussi à gagner quelques secondes avec Primoz sur les autres, c’est-à-dire bien », a déclaré le pilote des Emirats Arabes Unis.

“Mais j’ai vu que Roglic était très fort, je pouvais à peine le suivre. Je ne sais pas ce qui peut arriver dans les Alpes, mais je vais continuer à me battre”, a déclaré le Slovène.

Pogacar était également à la pointe du classement général des jeunes, évincant le Colombien Egan Bernal (Ineos).

Classement général après l’étape 13 (Top-10):

1. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) – 56:34:35

2. Tadej Pogacar (SLO / UAE Emirates) à 0h44

3. Egan Bernal (COL / Ineos) à 0:59

4. Rigoberto Urn (COL / Education First) à 1:10

5. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) à 1:12

6. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 1:31

7. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 1:42

8. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 1:55

9. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) à 2:06

10. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 2:54

Classement général des jeunes après l’étape 13 (Top-10):

1. Tadej Pogacar (SLO / Emirats Arabes Unis) – 56:35:19

2. Egan Bernal (COL / Ineos) à 0:15

3. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 2:10

4. Sergio Higuita (COL / Education First) à 25:28

5. Daniel Felipe Martnez (COL / Education First) à 56:37

6. Valentin Madouas (FRA / Groupama-FDJ) à 58h35

7. Neilson Powless (USA / Education First) à 1:07:49

8. Lennard Kmna (GER / Bora-Hansgrohe) à 1:10:46

9. Harold Tejada (COL / Astana) à 1:26:58

10. Niklas Eg (DEN / Trek-Segafredo) à 1:36:14

