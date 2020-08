Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 31/08/2020

Le leader du Tour de France, le Français Julian Alaphilippe, maintient le discours de l’année dernière et affirme que, bien qu’il n’essaye pas de gagner la course, il donnera tout pour ne pas perdre le maillot jaune.

Entre Nice et Sisteron, le coureur Deceuninck-Quick Step a porté le maillot de leader pour la quinzième fois de sa carrière et a répété qu’il se battrait de toutes ses forces pour le maintenir après la première haute finale de mardi.

“Demain est une étape difficile, je ferai tout mon possible pour défendre le maillot, car c’est une fierté de le porter. Chaque jour que je le garde sera un plus (…) je sais que je vais devoir me battre pour le garder et cela me motive (…) Je veux toujours plus », dit-il.

“Porter ce maillot est une sensation particulière, mais c’est différent de l’année dernière. Je ressens du soulagement et de la détente. J’ai raté la victoire, ayant gagné et comme je l’ai fait, en plus d’avoir le maillot jaune, cela me rend fier et un peu de soulagement », commenta-t-il.

