Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 16/09/2020

Le cycliste colombien Miguel Ángel `Supermán´ López (Astana), vainqueur ce mercredi de l’étape reine du Tour de France 2020, a dédié la victoire à sa femme et son fils, qui lui ont beaucoup manqué.

“Je le dédie à ma femme et à mon fils, c’est difficile d’être loin de mon fils, je pense beaucoup à eux, à ma famille, à mes parents”, a déclaré le pilote Astana au bord des larmes après avoir remporté sa première étape en ronde de gala.

López, qui sait déjà ce que c’est que de monter sur le podium de la Vuelta a España et du Giro d’Italia, a assuré qu’ils avaient marqué l’étape dans son équipe, la seule qui se disputait au-dessus de 2000 mètres.

“C’est notre terrain, sur 2000 mètres c’est comme être chez nous. Nous avons attendu un moment comme celui-ci, nous nous sommes beaucoup battus”, a déclaré le cycliste, qui avait aussi un souvenir de son directeur, le Kazakh Alexander Vinokurov, qui fête ses 47 ans aujourd’hui.

`Supermán´ López, qui a commencé sur les rampes les plus difficiles de l’ascension du Col de la Loze et a pris une avance de 15 secondes avec le leader du général, le Slovène Primoz Roglic et 30 sur son compatriote Tadej Pogacar, a remercié tout le monde pour leur travail son équipe, en particulier les Espagnols Omar Fraile et Gorka Izagirre.

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’agence . S / A.