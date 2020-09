Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 09/07/2020

Le cycliste espagnol Juan Ayuso a expliqué qu’il se sentait physiquement et mentalement capable de faire le grand saut dans la catégorie professionnelle en 2021 après sa double médaille d’or au contre-la-montre individuel et en ligne du championnat espagnol de cyclisme sur route junior en Majorque.

En janvier, ils ont rejoint les Emirats des EAU et Ayuso a indiqué dans des déclarations au projet FER qu’il avait “un immense désir et un enthousiasme” pour que cette nouvelle étape commence.

Ayuso a précisé que les résultats obtenus au cours de cette année inhabituelle lui donnent beaucoup de sécurité et de confiance, en même temps qu’il a dit que sa référence et son modèle dans lequel refléter est Tadej Pogacar, car avec seulement 20 ans, il remporte de grands succès.

Le jeune homme a indiqué qu’il était très heureux de partager l’équipe avec l’équipe de l’année prochaine et a ajouté: “J’espère apprendre de lui et du reste des coéquipiers de l’équipe des Emirats Arabes Unis. Je me sens privilégié.”

L’athlète FER vivant à Xbia a reconnu que, bien qu’il sache que les fans sont de plus en plus conscients de lui, ce fait ne l’intimide pas.

“Je sais que les fans sont de plus en plus conscients de moi. Cela ne me fait pas peur, cela ne m’intimide pas. Cela signifie que je suis sur la bonne voie. Cela dit, je dois rester très concentré pour que les éloges et les éloges ne me dérangent pas ou ne me dérangent pas. bons mots. Il n’y a qu’un seul secret ici: travailler dur et s’entraîner davantage », a-t-il conclu.

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.