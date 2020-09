Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/07/2020

A 30 ans et avec trois podiums du Tour de France derrière lui, le Colombien Nairo Quintana joue la carte de l’expérience pour être à nouveau parmi les meilleurs de cette édition de la ronde de gala: “Le terrain que j’aime reste.”

Le coureur Arka-Samic en est à son septième Tour de France et son quinzième grand tour. À Paris, il a terminé deuxième en 2013 et 2015 et troisième en 2016 et a remporté la Vuelta a Espaa en 2014 et le Giro d’Italia en 2016.

Ses palmars contrastent avec celui de ses principaux rivaux, plus néophytes sur le Tour, dans bien des cas débutants dans une course que Quintana connaît à la perfection, ce qui lui permet d’affronter sereinement le reste de la compétition malgré une perte de 11 secondes en course. deuxième étape pyrénéenne.

«J’ai eu une mauvaise journée, mais nous avons réussi à réduire les pertes. Onze secondes, ce n’est pas beaucoup. Après la première semaine, avec tout ce qui s’est passé, le vent, les chutes, la montagne, … l’équilibre est très bon pour moi. “, a déclaré le Colombien lors de la première journée de repos de la course.

Quintana est en cinquième position à 32 secondes du leader, le Slovène Primoz Roglic, une position que son équipe juge très positive pour affronter le reste du Tour.

“La plupart du temps, j’ai pu être avec les meilleurs. Les sensations que j’ai sont bonnes et il y a beaucoup de Tour à venir”, confie le Colombien, confiant de pouvoir remonter sur le podium à Paris et le faire sur la plus haute marche.

ATTENTION À POGACAR

Parmi ses rivaux, Quintana met en avant le Slovène Tadej Pogacar, le plus offensif des deux étapes pyrénéennes, qui lui a permis de récupérer une partie de la rente cédée à un fan au septième jour.

“Tous les favoris sont très similaires, mais il est vrai que Pogacar a un plus. Il est audacieux et a la force d’attaquer. C’est l’homme qui a été supérieur en montagne. Heureusement nous lui avons acheté du temps dans les plaines, ce qu’il fait. que les différences ne sont pas importantes », a-t-il déclaré.

Celui de Boyac estime que le jeune slovène, qui à 21 ans dispute son deuxième grand tour, a également montré qu’il pouvait supporter la durée du Tour.

«Nous avons la référence de la Vuelta l’année dernière et il a fait la même chose qu’ici: quand les dirigeants n’ont plus de compagnons, il attaque avec un pouvoir que peu de gens peuvent suivre, ce qui fait douter les autres. Il a montré la preuve de sa force et de sa rusé », dit-il.

Malgré tout, Quintana considère que sa performance dans trois semaines “peut être inconnue”.

Son chef d’équipe, Yvon Ledanois, pense quelque chose de similaire, pour qui Nairo est dans une position idéale, bien qu’il ne se contente pas de terminer cinquième sur le Tour.

“Je n’ai pas signé la cinquième place, nous n’y sommes pas arrivés. Nous avons vu des choses intéressantes qui nous font penser que nous pouvons espérer mieux. Au vu de son état, finir comme ça serait décevant”, a déclaré le Français.

SIX FAVORIS

Ledanois fait également confiance au vétéran de la Colombienne, qui peut être le différenciateur par rapport à ses rivales.

“Tout le monde peut avoir une mauvaise journée, mais Nairo et son expérience, s’il ne s’évanouit pas, peuvent le conduire à courir pour gagner le Tour”, assure-t-il.

Le réalisateur rappelle qu’après la première semaine, sur les 20 favoris de la victoire finale, il en reste “cinq ou six”, parmi lesquels il place sa tête de rang, sans révéler qui sont les autres.

Son regard est tourné vers les Alpes, étapes qui, selon Ledanois, profitent davantage à Quintana qu’à celles déjà franchies. “Cela va se jouer en trois étapes et dans le contre-la-montre. Il faut être fort là-bas.”

Le réalisateur a regretté la perte de l’Italien Diego Rosa, qui a dû partir pour une chute, obligeant le Français Warren Barguil à assumer plus de responsabilités en tant qu’homme grégaire.

L’ancien vainqueur du maillot du Roi de la Montagne a assuré qu’il était prêt à remplir ces obligations et à aider Quintana, qu’il voit en bonne position pour remporter le Tour.

Luis Miguel Pascual

