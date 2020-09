Tour de France 2020 :

. · Compétition sur route · 09/01/2020

Le cycliste français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), qui a réussi mardi à conserver le maillot jaune du Tour de France après la première arrivée en hauteur de l’édition, a assuré qu’il ressentait des sensations similaires à l’année dernière et qu’ils avaient des jambes pour s’affronter avec le meilleur.

“C’est difficile à comparer avec l’an dernier. Mais je suis en jaune et j’ai les jambes pour suivre le meilleur. Je peux être satisfait”, a déclaré le pilote Deceuninck-Quick Step.

Cinquième de l’étape, avec en même temps que le vainqueur, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Alaphilippe a avoué que la victoire était le deuxième objectif de la journée, après s’être imposé dans la deuxième étape, tout en maintenant le direction.

“Cela aurait été spécial de gagner une deuxième étape, mais il reste encore beaucoup de Tour et bien que je ne me fixe pas mon objectif de gagner le Tour, nous allons essayer de maintenir la tête le plus longtemps possible et chercher d’autres victoires d’étape”, a-t-il déclaré.

