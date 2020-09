Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Compétition sur route · 08/09/2020

Le philosophe cycliste, le dramaturge du peloton, le grimpeur intellectuel. Le Français Guillaume Martin (Cofidis) était fatigué que ses résultats sportifs n’aient jamais été discutés et qu’il soit plus connu pour ses activités en dehors du vélo.

Diplômé en philosophie, auteur d’une pièce de théâtre et d’une thèse de doctorat, le cycliste Cofidis y parvient dans sa meilleure saison, ce qui le maintient troisième au classement général du Tour.

Le cycliste de 27 ans ressort comme le Français avec le plus d’options pour se démarquer lors de la ronde de gala, après les échecs de Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe.

Et, du coup, le coureur s’étonne que les journalistes lui posent des questions sur le sport et mettent de côté ses performances intellectuelles. «Je suis heureux que les gens parlent plus de mon athlétisme que de ma philosophie», dit Martin, qui n’aimerait pas non plus qu’on parle de cyclisme lorsqu’il présente sa pièce.

“Quand j’écris, je veux que la qualité de mes livres soit jugée. Quand je concourt sur le vélo, par mes résultats”, ajoute le cycliste.

INCONFORMISTE ÉTERNEL

Cependant, Martin est conscient que dans son esprit il ne peut dissocier son activité sportive de son activité intellectuelle. Sans surprise, son premier livre, publié l’année dernière, s’intitule «Socrate à vélo et sa pièce de théâtre, que sa mère dirige dans un théâtre qu’elle a créé dans une petite ville normande», Platon contre Platoche.

Dans son travail, l’écrivain décrit Socrate comme un éternel anticonformiste qui veut toujours s’améliorer lorsqu’il atteint un objectif.

Transféré sur l’asphalte, le cycliste français lève les yeux de la troisième place et, bien qu’il ne voit autour de lui que des coureurs avec de meilleurs palmiers que le sien, il sait qu’à un moment donné, son opportunité devra venir. Du moins, c’est comme ça que vous le voyez.

Dans les Pyrénées, il n’a pas abandonné le temps avec les favoris, ce qui en a surpris plus d’un, même si Martin est venu sur le Tour après avoir été troisième du Dauphin, cette répétition générale quelques jours avant le lancement à Nice de la ronde de gala.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée à Laruns, avant la journée de repos, il s’est même permis la licence d’inclure une illusion d’ambition dans son caractère traditionnellement modeste: “Je ne suis pas là pour gagner le Tour. Du moins pour l’instant.”

Plus tard, presque emporté par les Socrates de son livre, il a nourri les attentes dans un pays qui a besoin de croire en une idole locale, fatigué de voir comment tous les candidats pour remplacer Bernard Hinault, le dernier Français, brûlent sur le bûcher de la demande. pour gagner le Tour, en 1985.

“Je n’abandonne rien”

“Je ne renonce à rien. Je veux monter le plus haut possible”, assure le Français, qui assure que, enfin, sa silhouette grimpante commence à être respectée dans le peloton. «Maintenant, ils me laissent passer quand je me positionne», dit-il.

De la troisième place du général, à seulement 28 secondes du leader, le Slovène Primoz Roglic. Devant également le Colombien Egan Bernal, défenseur du titre, sept secondes de mieux que lui.

Malgré la qualité de ses rivaux, malgré le fait que face à ses CV, Martin’s est rouge de modestie, il ne laisse pas la réalité l’empêcher de rêver.

C’est ce qu’il a souligné dans sa thèse de doctorat, intitulée “ Renouveler le sport moderne, dans laquelle il assure que l’ambition est la meilleure des motivations.

“Qui sait ce qui peut arriver? J’ai de nombreuses raisons d’être optimiste. Cela se terminera peut-être mieux que l’an dernier, quand j’avais douzième. Ou que je garde cette troisième place. C’est une page blanche qui est sur le point d’être écrite”, dit-il. Et il en sait un peu plus à ce sujet.

Luis Miguel Pascual

