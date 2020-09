Tour de France 2020 :

Le cycliste allemand John Degenkolb (Lotto-Soudal) a remporté la troisième étape de la 80e édition du Skoda-Tour de Luxembourg, une journée de 164,3 kilomètres disputée ce jeudi au départ de Rosport et se terminant à Schifflange.

Avec un temps de 3 heures, 35 minutes et 43 secondes, Degenkolb s’est imposé au sprint à l’arrivée à Schifflange devant le Roumain Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko One Provence) et le Belge Pieter Vanspeybrouck (Circus-Wanty Gobert), deuxième et troisième respectivement.

L’étape a été marquée par l’évasion du Belge Baptiste Planckaert (Bingoal-Wallonie Bruxelles), du Kazakh Zhandos Bizhigitov (Astana), de l’Irlandais Ryan Mullen (Trek-Segafredo), de l’Italien Vincenzo Albanese (Bardiani-CSF-Faizan) et du dans Jacob Hindsgaul Madsen (cyclisme Uno-X Pro). Le quintette s’est démarqué sans grandes différences pour être finalement neutralisé à 4,3 kilomètres de la fin.

L’Italien Diego Ulissi (Emirats Arabes Unis), qui a enfilé le maillot jaune de leader après avoir remporté la première étape, a fini par abandonner le précieux vêtement passé entre les mains de Grosu.

Le Tour du Luxembourg se poursuivra ce vendredi avec le différend de sa quatrième et avant-dernière étape, de 201 kilomètres entre Rodange et Differdange.

Classifications

Classement de l’étape:

1. John Degenkolb (GER / Lotto-Soudal) – 3:35:43

2. Eduard-Michael Grosu (ROM / Nippo Delko One Provence) – mt

3. Pieter Vanspeybrouck (BEL / Circus-Wanty Gobert) – mt

4. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA / NTT) – mt

5. Yevgeniy Gidich (KAZ / Astana) – mt

6. August Jensen (NOR / Riwal-Securitas) – mt

7. Amaury Capiot (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

8. Jordi Warlop (BEL / Sport Vlaanderen) – mt

9. Lawrence Naesen (BEL / AG2R-La Mondiale) – mt

10. Alexander Krieger (GER / Alpecin-Fenix) – mt

Classification générale:

1. Eduard-Michael Grosu (ROM / Nippo Delko One Provence)

Étape suivante, 4: Rodange – Differdange / 201 km.

