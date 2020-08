Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 30/08/2020

Juste après la ligne d’arrivée niçoise en tête, peu de temps avant d’enfiler le maillot jaune du Tour de France pour la quinzième fois de sa vie, Julian Alaphilippe s’est effondré en larmes, victime de mille émotions qui affluent dans son esprit.

En juin dernier, le cycliste français Deceuninck-Quick Step a perdu son père, avec qui il se sentait très proche, celui qui lui avait acheté le premier vélo, bien qu’il ait toujours voulu qu’il suive ses traces dans le monde de la musique.

Jo Alaphilippe, un chef d’orchestre renommé, avait des problèmes de santé et le cycliste charismatique a toujours reconnu que penser que son père suivait ses triomphes depuis la maison de retraite où il se trouvait était une motivation supplémentaire.

Les larmes de la cinquième de la dernière édition étaient plus qu’un hommage. Ils reconnaissaient la perte d’un être cher.

“Cette victoire est pour mon père”, a-t-il déclaré aux médias avant que les larmes ne l’empêchent d’expliquer.

“C’est toujours une grande émotion de gagner sur le Tour, mais cette année est très particulière”, a ajouté le Français peu après, qui pour la cinquième fois s’imposait dans une étape de la manche française.

Le triomphe à Nice, dans une étape qui pour beaucoup portait son nom, avait de nombreux éléments de joie. Pas seulement parce que cela lui permet de tenir la promesse qu’il a faite à son père. En outre, il a brisé une sécheresse qui a duré toute la saison, contrairement aux succès qu’il avait célébrés lors de la dernière campagne.

Alaphilippe a marqué le Tour 2019 et après une année vide, il ne voulait pas partir sans laisser sa marque sur le Tour 2020.

“Ce triomphe est un soulagement, pour moi et pour l’équipe”, a déclaré le “mousquetaire”, retrouvant son calme, qui s’est empressé de préciser qu’il doit défendre au maximum la tête, mais qu’il n’est pas sur le Tour pour remporter le classement général.

“Je suis très heureux d’avoir gagné aujourd’hui parce que je vais mieux et que tout s’est déroulé comme nous l’avions programmé”, a-t-il déclaré.

Le Deceuninck s’est mis au service de son leader et a durci la course dans les deux dernières ascensions, le col de ze et, surtout, la montée vers Cuatro Caminos, où l’attaque de l’épéiste a eu lieu.

Il est parti rapidement dans un peloton qui n’a pas trouvé de dominateur clair et a conservé un avantage avec le groupe, malgré avoir été frappé par deux éléments, le Britannique Adam Yates et le Suisse Marc Hirschi.

“Au final, c’était bon pour moi, car je n’aurais tout simplement pas pu garder la tête dans le vent de face”, a-t-il poursuivi.

Tous les trois ont joué sur la descente et ont collaboré sur le chemin de la ville méditerranéenne, où avec l’équipe tapie et le vent dans la tête, Alaphilippe a été le plus intelligent et le plus rapide à donner la poussée finale avec un double prix: scène et jaune.

“Cette victoire représente beaucoup pour moi”, a répété le coureur, qui s’est à nouveau positionné comme le principal espoir de tout un pays qui a besoin de rêver.

Comme l’année dernière, Alaphilippe sait nourrir l’espoir, même s’il est également conscient que le trajet vers Paris est encore trop long pour penser que son leadership n’est rien d’autre que circonstanciel.

“Je vais défendre le maillot jaune, j’ai trop de respect pour lui, mais savoir que je le garde chaque jour est un plus, que je ne suis pas là pour gagner le Tour”, a-t-il déclaré, essayant de calmer la ferveur française.

Ses compatriotes se souviennent de la colère qu’il a ressentie l’an dernier lorsqu’il a été contraint de céder la tête au Colombien Egan Bernal sur le point d’arriver à Campos Elseos. Puis il a également répété qu’il ne se battait pas pour le général, mais le rêve avait déjà commencé et il semblait impossible de l’arrêter.

Luis Miguel Pascual

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.