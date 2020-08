Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 31/08/2020

L’équipe Kern Pharma affrontera sept jours consécutifs de compétition dans le Tour de Serbie et à Belgrade Banjaluka à partir de demain. Deux courses aux profils variés auxquelles participera l’équipe que dirigera Pablo Urtasun avec l’intention d’occuper les positions les plus élevées dans les étapes et, aussi, dans le classement général.

Le Tour de Sebia, catégorie 2.2, se compose de trois jours en ligne, dont le premier a un haut de gamme. La Belgrade Banjaluka, une course de catégorie 2.1 de quatre jours de compétition en ligne, se déroulera ensuite entre la Bosnie et la Serbie à cheval. L’équipe Kern Pharma se rendra à ces deux courses avec 7 cyclistes qui participeront aux deux tests.

Pablo Urtasun, chef de l’expédition qui se rend dans les pays des Balkans pour participer à ces deux épreuves, s’appuie sur le rôle de ses coureurs. “Nos coureurs sont maintenant dans un bon moment. Entre Burgos, Occitanie, Limousin et Championnats d’Espagne, nous avons fait un petit pas en avant et nous avons aussi repris le moral. Nous avons tous hâte de reprendre la course. Au cours de cette semaine, nous aurons la chance d’en accumuler sept. des journées de compétition d’affilée, qui nous donneront plus d’expérience et plus de progrès pour les coureurs, surtout pour ceux qui ont fait leurs débuts cette saison dans la catégorie », conclut le directeur d’Urdiain.

