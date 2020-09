Tour de France 2020 :

12/09/2020

Le Colombien Rigoberto Urn (Education First), actuellement quatrième au classement général du Tour de France, a mis en avant le talent de son pays et de la Slovénie, les deux nations qui dominent la course.

“La Colombie et la Slovénie ont de très jeunes talents, cela vient des générations. Mais il y a plus de Colombiens dans le top-10”, a déclaré le cycliste Education First, à 1 minute et 10 secondes du Slovène Primoz Roglic, maillot jaune.

Urn, deuxième de l’édition 2017, a assuré que l’étape d’aujourd’hui était “assez dure, ça a été une autre journée avec un rythme élevé” sur un Tour “qui tourne très vite”.

“Pour nous, hier a été une journée magnifique, Dani (Martinez) a gagné et nous sommes revenus en tête du classement par équipe. Demain sera une autre journée difficile, j’espère que nous serons en avance”, at-il ajouté.

Classement général après l’étape 14 (Top-10):

1. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) – 61:03:00

2. Tadej Pogacar (SLO / UAE Emirates) à 0h44

3. Egan Bernal (COL / Ineos) à 0:59

4. Rigoberto Urn (COL / Education First) à 1:10

5. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) à 1:12

6. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 1:31

7. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 1:42

8. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 1:55

9. Richie Porte (AUS / Trek-Segafredo) à 2:06

10. ENRIC MAS (ESP / MOVISTAR) à 2:54

