Tour de France 2020 :

21/09/2020

La gendarmerie française a perquisitionné la chambre de l’un des hôtels appartenant au Colombien Nairo Quintana et à deux de ses autres compatriotes à l’Arka-Samic la semaine dernière lors du Tour de France, dans le cadre d’une enquête ouverte sans lien avec les autorités antidopage du pays.

Selon la presse française, la perquisition a eu lieu mercredi dernier à l’hôtel de Megève, dans les Alpes, tôt le matin.

Les agents de la brigade de lutte contre les délits environnementaux et de santé publique sont arrivés avec un ordre judiciaire et ont fouillé la chambre de Quintana, celle de son frère Dayer et celle de Winner Anacona, en plus de celles des masseurs et de certains véhicules, indique l’hebdomadaire. Le Journal du Dimanche.

L’enquête n’a aucun lien avec l’Agence française antidopage (AFLD), chargée des contrôles pendant le Tour de France, ajoute-t-elle.

Quintana, qui est venu sur le Tour avec des options pour monter sur le podium pour la quatrième fois de sa carrière, a été expulsé de ce combat après avoir subi trois chutes.

Le pilote Boyac a terminé à la 17e place à plus d’une heure du vainqueur, le Slovène Tadej Pogacar.

Ce n’est pas la première fois que la brigade environnementale de la gendarmerie enquête sur les participants au Tour de France, bien que leurs enquêtes n’aient jamais déterminé la commission des crimes.

En 2017, ils ont ouvert une enquête pour déterminer s’il y avait des moteurs dans les vélos de certains cyclistes, mais ils l’ont fermée plus tôt cette année en raison du manque de preuves.

L’année dernière, ils ont également porté leur attention sur l’équipe Deceuninck, mais l’enquête a également été suspendue.

