Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Équipement et vélos · 21/09/2020

Specialized a franchi une étape supplémentaire pour offrir aux cyclistes une ligne de vêtements adaptée à tout ce que l’automne et l’hiver ont à offrir: froid, humide, plus froid, plus humide … et tout ce que vous portez. par devant. Peu importe le temps qu’il fera, vos vêtements d’automne 2020 arrivent prêts à vous garder au sec et au chaud.

La nouvelle ligne automne-hiver 2020 de la firme californienne a été créée avec de simples prétentions, pour créer une ligne de vêtements incontournable, combinable par couches et capable de résister à toutes les conditions météorologiques. Il est conçu pour les cyclistes de route, de montagne, de gravité et même ceux qui se déplacent dans la ville.

Afin de tirer le meilleur parti de vos vêtements, Specialized a incorporé les meilleurs tissus techniques du marché. Ainsi, pour les jours de pluie, ils ont le tissu Scholler 3XDRY, disponible dans leur short VTT récemment redessiné, ou le tissu Polartec NeoShell, caractéristique de leur héroïque Trail Rain Jacket, idéal pour les jours de pluie sur la route, car ils vous gardent sec même avec les pluies les plus fortes.

Mais il ne pleut pas toujours! L’automne peut aussi être froid, tout comme l’hiver. Pour éviter les basses températures, ils ont ajouté le tissu isolant Polartec, le tissu technique Power Grid et l’isolation active Alpha Direct à leur nouvelle gamme. Sa gamme F20 fait que les intempéries ne sont plus une excuse.

Pourquoi Polartec? Nous pensons que Polartec possède la meilleure technologie en matière de tissus d’hiver, après tout Polartec a inventé le tissu synthétique en 1981. Les cyclistes spécialisés veulent le meilleur équipement d’hiver et nous recherchons continuellement l’étalon-or.

Maillot délavé minéral Trail-Series

Une chemise douce et confortable avec un traitement de lavage enzymatique. Ils testent cette chemise depuis six mois et c’est sans conteste l’un des meilleurs vêtements pour le cyclisme.

Veste Alpha

La veste Alpha a deux versions, Road et Trail. C’est le nec plus ultra en matière de protection hivernale avec une isolation active. Le tissu extensible et diffus vous garde au sec et à l’aise toute la journée. Vous serez ravi de vous y balader lors des journées les plus froides de l’hiver.

Imperméable

Il se décline en deux versions: pour Road et Trail, avec un tissu Polartec NeoShell imperméable et respirant. Vous n’aurez plus peur de sortir sous la pluie. La version Trail possède une large capuche, compatible avec le casque. Après huit heures de conduite un jour de pluie, notre équipe Trail lui a donné le feu vert.

Pantalon Trail-Series 3XDRY

Un super vêtement pour les jours avec beaucoup de boue. Avec la technologie suisse, ce short résiste à la poussière, à la boue, à l’abrasion et à l’eau toute la journée. Rincez doucement ou brossez la saleté du chemin et peignez le lendemain.

Veste de pluie Trail Series

Un anorak de pluie à manches courtes, facile à nettoyer et à ranger dans une poche. De plus, ça a l’air génial.

Pour plus d’informations, consultez le site spécialisé.com.

