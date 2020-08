Tour de France 2020 :

La Purito Andorra, une randonnée à vélo organisée dans la Principauté d’Andorre par l’ancien cycliste résident Joaquim `Purito´ Rodríguez, a été annulée en raison de l’augmentation des infections dues au coronavirus Covid-19 et sur recommandation du ministère de la Santé de la Principauté d’Andorre.

Le test, qui avait déjà déplacé sa date, était prévu pour le 13 septembre. En effet, mardi, elle avait clôturé ses inscriptions, après avoir modifié les itinéraires en raison de la crise sanitaire, atteignant son maximum de 1 200 inscrits sur la plus longue distance, 500 sur la moyenne distance et 100 sur l’itinéraire le plus court.

La Purito Andorra traverse toutes les paroisses du pays, commençant à Sant Juli de Lria et se terminant à Los Cortals de Encamp. Il est considéré comme l’un des circuits cyclistes les plus difficiles d’Europe car il suit un parcours identique où «Purito» Rodrguez, Nairo Quintana, Fabio Aru, Chris Froome et Alejandro Valverde se sont affrontés à La Vuelta 2015.

Cela allait être sa sixième édition et il allait honorer l’ex-cycliste Markel Irizar, retraité en 2019 après 16 ans en tant que professionnel.

