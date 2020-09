Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · VTT · 15/09/2020

La septième édition de La Rioja Bike Race présentée par Pirelli, qui devait avoir lieu du 7 au 10 mai et qui a été reportée du 29 octobre au 1er novembre, est définitivement annulée compte tenu du fait que la situation générée par Covid- 19 ne prétend pas pouvoir le célébrer avec les garanties de sécurité maximales.

Octagon Esedos avait préparé et adapté la nouvelle date avec un protocole sanitaire qui, en plus de collecter les mesures de sécurité indiquées par les autorités sanitaires, comprenait d’autres mesures telles que la prise de température de tous les participants, en plus de garantir toutes les distances minimales de sécurité. avec une capacité plus petite dans les zones les plus fréquentées. Cependant, l’évolution de la pandémie rend impossible la tenue de l’événement en toute sécurité en 2020 et ils appellent à 2021 pour pouvoir vivre l’esprit des anciennes courses de vélo.

Tous les motards inscrits à La Rioja Bike Race présentée par Pirelli 2020 conserveront automatiquement leur inscription pour la prochaine édition. Ceux qui ne peuvent pas assister en 2021 peuvent demander un remboursement complet du prix d’inscription jusqu’au 15 décembre 2020.

