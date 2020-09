Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Essai · 15/09/2020

La Subbtica Cordobesa, située au cœur de l’Andalousie, offre jusqu’à 250 kilomètres de routes, sentiers et pistes inclus dans 14 itinéraires BTT / VTT pour profiter de l’histoire, de la gastronomie et des sports de plein air dans l’une des plus belles régions de la province andalouse. Une manière différente et unique de découvrir des paysages préservés et de pédaler sur des sentiers et des sentiers autrefois fréquentés par de célèbres bandits. Ses collines offrent aux cyclistes une vue impressionnante sur le parc naturel mondial de l’UNESCO et le géoparc des montagnes subbatiques, le réservoir d’Iznjar, les champs d’oliviers et de charmants villages. Sans oublier qu’une partie de la mythique Va Verde del Aceite passe par le Cordovan Subbtica, le plus long de toute la province, entre autres.

Ces espaces extérieurs à pratiquer en VTT ou en VTT constituent un réseau d’itinéraires circulaires et linéaires, bidirectionnels et de différents niveaux de difficulté pour découvrir ce cœur de l’Andalousie. De plus, le Cordovan Subbtica est parfaitement communiqué avec les capitales provinciales les plus emblématiques d’Andalousie telles que Séville, Malaga, Cordoue, Grenade et Jan, ce qui en fait l’une des destinations idéales pour les amateurs de cyclisme. De nombreux itinéraires sont reliés entre eux, créant de multiples itinéraires adaptés à tous les cyclistes, avec des alternatives en fonction de la difficulté, de la distance ou du type de terrain. Les itinéraires VTT du Cordovan Subbtica sont adaptés à toutes sortes de goûts et de cyclistes, des plus fans à ceux qui viennent profiter du tourisme actif en famille.

Tous les 14 itinéraires VTT qui composent la Subbtica Cordobesa sont certifiés par IMBA (International Mountain Bike Association) avec leurs pistes correspondantes, fiche technique et panneaux, ce qui signifie sécurité et garantie supplémentaire de satisfaction du cycliste dans ses attentes. . Cela en fait une destination nationale et internationale pour les amateurs de tourisme de VTT et que tout le monde peut profiter d’itinéraires tels que ceux qui bordent le Lago de Andaluca (réservoir d’Iznjar), ceux qui partent à la recherche d’anciens chênes verts, d’impressionnants vautours , ceux qui traversent les carrières romaines ou les ponts califats, les ermitages, ceux qui pénètrent dans les immenses mers d’oliviers ou longent les rives de rivières fraîches.

La plupart des itinéraires qui traversent ce centre de l’Andalousie relient le mythique Va Verde del Aceite qui longe ce qui était autrefois la voie ferrée de l’ancien “Tren del Aceite” reliant Jan et Puente Genil. Le tronçon qui traverse la Subbtica fait 65 kilomètres de long et va de Luque à Lucena, en passant par des lieux emblématiques comme Zuheros, Cabra et Doa Menca. C’est un itinéraire facile et accessible, adapté à tous les niveaux, et même à faire avec toute la famille et ses vues sur le parc naturel des Sierras Subbticas avec ses paysages de montagne sont spectaculaires et en font l’une des voies vertes les plus célèbres et les plus populaires. de toute l’Andalousie.

Le Subbtica Cordobesa dispose de différents points de réception situés le long de certains des itinéraires les plus longs et à des endroits stratégiques sur chacun des itinéraires ou zones avec un grand afflux d’amoureux des sentiers de VTT. Ceux-ci sont situés sur la route BTT Nord: le point d’accueil de Carcabuey au cœur du parc naturel des Sierras Subbticas, sur la route circulaire sud BTT: le point d’accueil d’Iznjar sur la plage de Valdearenas-Lago de Andaluca et dans la Va Green situé dans l’ancienne gare de Doa Menca. Ces trois sont rejoints par le Point d’Accueil de Priego de Crdoba dans le centre historique de la ville et, récemment, un nouveau Point d’Accueil a été inauguré à Rute qui a été situé dans l’un de ses hébergements ruraux.

Tous offrent, entre autres services, des informations sur les BTT et les itinéraires touristiques, un petit atelier de réparation, un parking et une aire de stockage, une aire de lavage et la location de vélos. De plus, dans le cas des espaces BTT Norte et BTT Sur, ils sont certifiés dans la catégorie Premium car ils apportent au cycliste différents aspects complémentaires dont il peut avoir besoin sur ses parcours.

De nombreux itinéraires que l’on peut aujourd’hui parcourir en VTT à travers le Cordovan Subbtica étaient autrefois des sentiers de mauvaise réputation en raison de la présence de bandits qui agressaient les marcheurs et les diligences. Des légendes d’autrefois qui sont aujourd’hui une incitation de plus à découvrir une région unique. L’histoire est respirée dans chacun des pédalages et dans chaque pente, à chaque sommet vous pourrez profiter de vues uniques, d’une nature débordante et de lieux aussi uniques que des maisons, des villages, des ponts de califats, des sources naturelles, des gouffres de chutes profondes et autres. secrets ne conviennent que pour ceux qui veulent profiter du Cordovan Subbtica à vélo.

“La Subbtica Cordobesa veut se positionner comme une destination idéale pour les amateurs de vélo dans toutes ses modalités et, en particulier celle de la montagne, avec ces 14 itinéraires qui ont un grand potentiel écologique et paysager. Le vélo chaque jour gagne plus d’adeptes et, bien sûr , il n’y a pas de meilleur moyen de connaître le cœur de l’Andalousie que de se plonger dans sa nature presque vierge et de profiter de ses vues inoubliables. De plus, notre météo extraordinaire permet cette pratique sportive tout au long de l’année “, souligne Lope Ruiz, président de la Mancomunidad de la Subbtica Cordobesa.

Une manière différente de découvrir cette belle région composée de 14 villes où les cyclistes peuvent également se ressourcer en dégustant les produits typiques de la région comme les huiles d’olive extra vierges (DO Priego de Crdoba, DO Baena et DO Lucena), le Fromage de chèvre, charcuterie, vins fins Montilla-Moriles, liqueurs de Rute, pâtisserie traditionnelle, etc. En outre, le Subbtica Cordobesa propose également une large gamme de charmantes maisons rurales et hôtels pour se reposer avant de poursuivre notre route.

Toutes les informations sur les 14 itinéraires VTT et circuits à vélo à travers le Cordovan Subbtica sont disponibles ici.

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.