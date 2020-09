Tour de France 2020 :

Bien qu’il reste encore près d’un mois et demi avant que la Vuelta a Espaa n’atteigne Ejea de los Caballeros le 23 octobre, dans la quatrième étape, les organisateurs de la course espagnole estiment qu’à ce moment-là, il n’y aura plus de problème dans la ville. Aragonais, qui à partir de ce mercredi sera confiné au périmètre.

Les organisateurs de la Vuelta ont souligné que dans l’organigramme compliqué d’une course comme la Vuelta, en raison de ses caractéristiques particulières, devant traverser différentes communautés autonomes et même aller en France, ils travaillent avec différents niveaux de protocole.

Des sources de la Vuelta a Espaa ont reconnu à l’. que si une circonstance similaire à celle de la ville aragonaise se produit avec la course en cours et 24 heures après l’arrivée du peloton “il n’y aura aucun moyen de changer”.

Cependant, ils ont souligné qu ‘”on verra à tout moment” quelle est la solution qui peut être adoptée en fonction du problème spécifique et des circonstances qui se présentent, mais toujours en contact avec les autorités locales, ou s’il était possible de transférer l’assemblée dans un endroit à proximité.

Tout cela motivé par l’annonce aujourd’hui par le gouvernement d’Aragn de confiner la commune d’Ejea de los Caballeros (Saragosse) sur le périmètre à partir de ce minuit en raison de l’augmentation des cas de covid-19, de sorte que l’entrée ou la sortie du population à l’exception des activités professionnelles, éducatives ou pour fréquenter le médecin et les hôpitaux.

Depuis la Vuelta, ils expliquent qu’ils travaillent d’abord avec un protocole général et ensuite “il entre dans les détails et s’adapte” en fonction du protocole en vigueur dans chaque communauté autonome, province et même conseil municipal où ils prévoient d’agir selon “la capacité et les restrictions “qui sont en vigueur au moment du passage de la course ou marquées par les autorités.

Ils ont également reconnu la complication qu’implique l’organisation de la course avec la présence permanente de la pandémie de coronavirus, car si dans des circonstances normales il est “compliqué” de tout contrôler et fermer, dans la situation actuelle “ça se multiplie”.

