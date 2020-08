Tour de France 2020 :

L’organisation de la Vuelta a Ibiza MTB Scott a décidé de reporter à 2021 le vingtième anniversaire de l’épreuve d’Ibiza par étapes, qui devrait se tenir les 10, 11 et 12 octobre.

<< Cela nous fait mal de prendre cette décision, mais nous devons assurer la sécurité des 1 000 participants, de leurs compagnons et de l'ensemble de la société d'Ibiza. Nous avons été le premier événement majeur dans les îles Baléares à revenir en mars et, en raison de nos responsabilités, nous le referons en août. Dès aujourd'hui, nous entamons un nouveau voyage vers 2021, en élaborant une feuille de route, un protocole et une structure de l'événement qui marquera l'avenir sportif immédiat, mais avec la chaleur et l'ambiance festive habituelles du retour ", a déclaré le directeur de la Vuelta, Juan Jos Planells.

Le Club Esportiu ibizasport a déjà reporté la compétition à octobre après la déclaration de l’état d’alarme en raison de l’urgence sanitaire provoquée par la pandémie. Désormais, la Vuelta a Ibiza MTB Scott revient à sa date d’origine et aura lieu les 2, 3 et 4 avril 2021.

“Nous donnerons toutes les facilités possibles aux inscrits. Nous comprenons que la famille Vuelta a Ibiza est composée à la fois de l’organisation et des participants qui ont obtenu un numéro et de ceux qui ont l’illusion de participer à notre course à l’avenir, ainsi que des institutions, sponsors et collaborateurs », a ajouté Juan Jos Planells.

Ainsi, l’organisation du tour d’étape VTT offre deux options aux inscrits. La première consiste à déplacer l’inscription à 2021. Les cyclistes qui décident de choisir cette option recevront en cadeau un maillot spécial Gobik, qui s’ajoutera à celui qu’ils recevront dans le sac du coureur 20e anniversaire. La deuxième option disponible sera le remboursement du montant total du numéro, auquel 1% des frais de gestion et de retour devront être déduits.

Juan Jos Planells a voulu regretter les désagréments et les dommages causés aux participants, collaborateurs, sponsors et institutions. «Le 20e anniversaire de la Vuelta a Ibiza ne pouvait pas être une édition décaféinée et nous avons décidé d’annuler l’édition 2020 et de la reporter aux dates habituelles de 2021. La Vuelta a Ibiza est un spectacle et les directives actuelles en matière de santé et de prévention l’ont rendue moins attractive. une fête de vélo de montagne en Espagne “.

SCOTT, la marque sponsor principale de La Vuelta, soutient la décision prise par l’organisation et, selon son responsable en Espagne, Didac Sabat, “nous considérons que pour le moment c’est la décision la plus responsable, donc à partir de 2021 nous reviendrons à pédaler ensemble à Ibiza “.

