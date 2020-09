Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · VTT · 03/09/2020

La Plaza Mayor de la ville de Villanueva del Pardillo a été le théâtre aujourd’hui de la présentation officielle du I Vuelta a Madrid MTB Non Stop. Le test, qui aura lieu de demain au dimanche 6 septembre, est organisé par MSO Events en collaboration avec le conseil municipal de cette ville de Madrid et la Fédération de cyclisme de Madrilea. Il a également le parrainage principal de Cactus et le soutien de Bee Hi Hispamiel Nutrition, Mammoth, Jarmauto, AS, Teledeporte, Va Pecuaria, Techbike Academy et Rotor.

Dans un premier temps, le président du FMC, Jos Vicioso, a pris la parole, expliquant comment l’idée de faire un test de ce calibre a été soulevée et a remercié la mairie de Villanueva del Pardillo et MSO Events pour leur implication. Puis c’est au tour de Rubn Centoira, directeur de MSO Events, qui a souligné le gros effort qu’il faut pour organiser un test de ce type, et a détaillé le parcours d’un test qui comportera dix étapes sans repos.

Ensuite, le maire de cette commune, Eduardo Fernández Navarro, a pris la parole, soulignant l’engagement de la municipalité pour le sport et remerciant la fédération et l’organisation pour les efforts déployés pour mener à bien ce tour.

Le conseiller sportif de Villanueva del Pardillo, Francisco Funes ngel, a suivi le chapitre des remerciements, soulignant l’importance qu’une ville comme celle-ci ne sera rien de moins que l’épicentre du VTT national pendant trois jours.

Puis c’est au tour du motard professionnel Vctor Manuel Fernndez, qui joue pour l’équipe Hispamiel, et qui a pris la parole, le remerciant d’avoir pu relever un défi comme la Vuelta a Madrid Non Stop et souhaitant bonne chance à tous les participants et aux organisateurs.

L’événement a de nouveau été clôturé par le maire, Eduardo Fernández Navarro, réitérant ses remerciements et la présence de membres du FMC, de MSO Events, de plusieurs fonctionnaires d’autres corporations municipales et de plusieurs coureurs qui y participeront, ainsi que du public en général.

La Vuelta a Madrid MTB Non Stop débutera ce vendredi à 9h00 pour se terminer le dimanche 6 septembre vers 18h00. Dans le même temps, deux cents participants parcourront 700 kilomètres individuellement ou en équipe dans lesquels ils sauveront plus de 11 000 mètres de dénivelé. Les villes principales par lesquelles ils passeront sont Robledo de Chavela, Cenicientos, Villa del Prado, Sevilla La Nueva, Ciempozuelos, Estremera, Anchuelo, Torrelaguna et Miraflores de la Sierra.

