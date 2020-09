Tour de France 2020 :

Bonne nouvelle pour les fans de VTT puisque LaLigaSportsTV diffusera en direct ce week-end, les 19 et 20 septembre, chacune des courses du Championnat d’Espagne MTB XCO à Valladolid.

LaLigaSportsTV nous permettra de profiter de chez nous de l’évolution de toutes les compétitions de ce week-end au cours desquelles nous verrons se battre pour le titre national, à la fois les jeunes promesses de notre pays dans les catégories juniors et sub-23 ainsi que les grandes stars de la catégorie lite et les cyclistes passionnés de la catégorie Mster.

Dans la journée du samedi, la diffusion débutera à 9h30 avec les courses hommes de la catégorie Master. À partir de 14 h 15, nous atteindrons le point culminant de la journée avec la compétition des garçons de moins de 23 ans, après quoi les hommes juniors porteront le numéro.

Le clou du week-end, les courses allégées, arriveront dimanche. Les finales de la catégorie élite débuteront à 10h30 et après elles, séparées d’une minute, la compétition débutera les sub23, juniors et Master 30-40-50-60. La course en charge de la clôture de ce Championnat d’Espagne XCO sera l’épreuve masculine lite, qui débutera à 12h15 et effectuera sept tours du circuit Cerro de las Conteiendas pour désigner le nouveau champion national de la discipline.

Toutes les courses peuvent être suivies en direct et gratuitement en téléchargeant l’application LaLigaSportsTV ou directement depuis le site laligasportstv.com.

HORAIRES DE COURSE

– Samedi:

. Master 50-60 hommes / 9h30

. Master 40 hommes / 10h30

. Master 30 hommes / 11:50 heures

. Hommes U23 / 14 h 15

. Hommes juniors / 15 h 50

– Dimanche:

. lite, sub-23, junior et master 30-40-50-60 femmes / 10:30 heures

. hommes lite / 12h15.

