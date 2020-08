Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Compétition sur route · 29/08/2020

La firme française Lapierre, fabricant de vélos dijonnais (21) depuis 1946, a prolongé son contrat de collaboration technique avec l’équipe cycliste Groupama-FDJ pour les saisons 2021, 2022 et 2023.

Cette prolongation de contrat témoigne de la reconnaissance de la qualité du travail réalisé par Lapierre pour l’équipe française Groupama-FDJ depuis près de deux décennies.

Les deux entités professent les mêmes valeurs de performance, de réussite et d’éthique, à la fois à travers leurs produits et à travers les coureurs, et aboutissent aux plus hauts sommets du cyclisme mondial.

Depuis 2002, Lapierre est aux côtés de Marc Madiot et de ses coureurs au succès déjà connu: plus de 500 victoires, dont la plus prestigieuse des grandes classiques du circuit World Tour, des étapes du Tour de France, du Giro d’Italia et la Vuelta a Espaa, de nombreux titres de championnats nationaux avec ses coureurs internationaux, sans oublier la domination sur le maillot tricolore avec les 9 titres de champions littéraires de France en route et contre la montre ces 10 dernières années.

«Ces nombreuses réussites sont le fruit d’une étroite collaboration entre le centre de Recherche et Développement de Lapierre et le centre de performance structure Groupama-FDJ, qui permet à Lapierre de proposer les meilleurs vélos avec les meilleures technologies aux cyclistes professionnels, et aussi aux fans », nous expliquent-ils.

Cette prolongation de contrat pour 3 années supplémentaires confirme la fidélité mutuelle entre les deux entités et fait de Lapierre le seul fabricant français de vélos à se maintenir au plus haut niveau du cyclisme mondial.

Pour Thierry Cornec, Directeur Général de Lapierre, «notre collaboration avec l’équipe, initiée en 2002 par Gilles Lapierre et Marc Madiot, dépassera, avec ce renouvellement, les 20 ans! Une collaboration si longue et riche en intensité , dans les développements, dans la recherche de performance conjointe, et surtout dans les victoires, c’est tout simplement unique: au-delà du symbole, ce sont deux équipes, Lapierre et Groupama-FDJ, qui se défient et se motivent en permanence pour avancer. prolonger notre collaboration pour les trois prochaines saisons. “

Marc Mardiot, directeur de l’équipe cycliste Groupama-FDJ, a assuré que «notre association avec Lapierre et ses équipes de recherche et développement est unique; c’est une collaboration qui va bien au-delà d’un simple contrat d’association. Ensemble, depuis 2002, nous avons construit, recherché, innové et vécu de grandes sensations sportives, qui sont les récompenses de travailler main dans la main. Cette extension est une véritable marque de confiance de Lapierre, un engagement sur le long terme et nous espérons qu’elle sera suivie par d’autres. “

