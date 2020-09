Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 21/09/2020

L’Arka-Samsic a confirmé ce lundi qu’il y avait eu la semaine dernière une perquisition à son hôtel qui concernait un “très petit nombre de cyclistes”, mais a souligné que l’enquête pour soupçon de dopage n’avait pas été ouverte contre l’équipe ou contre son corps. technicien directement.

Le directeur d’Arka-Samic, Emmanuel Hubert, a détaillé dans un communiqué que “un très petit nombre de coureurs et leur environnement proche” étaient impliqués dans ce record, qui n’est pas employé par l’équipe.

“L’équipe, son directeur et son organe technique, actuellement cités dans les médias, ne sont pas du tout remis en cause et par conséquent ils ne sont informés ni de près ni loin de tout élément lié au développement de la recherche, dont je me souviens ne lancé ni contre l’équipe ni contre son personnel d’entraîneurs directement », at-il déclaré.

L’enquête, qui a été rendue publique ce lundi, a été ouverte selon les médias français pour «administration et prescription à un sportif de substances ou méthodes interdites, sans justification médicale», ainsi que pour «transport de produits interdits».

Les enquêtes sont entre les mains du parquet de Marseille et ont été lancées après la découverte de “nombreux dispositifs médicaux, dont des médicaments et une méthode que l’on peut qualifier de dopage”.

L’hebdomadaire Le Journal du Dimanche a rappelé que des gendarmes français ont enquêté mercredi dernier à l’hôtel de Megve, dans les Alpes, la chambre du Colombien Nairo Quintana, celle de son frère Dayer et celle du Winner Anacona, en plus de celles des masseurs et certains Véhicules.

Le journal Le Parisien a ajouté que l’un des deux médecins de cette équipe française et le physiothérapeute espagnol de Nairo Quintana ont été arrêtés.

Parmi les effets personnels, selon leurs sources, environ 100 millilitres de sérum physiologique et de “matériel d’injection” ont été localisés.

“Évidemment, nous soutenons nos coureurs, mais si après l’enquête il y avait des éléments confirmant les pratiques de dopage, l’équipe se dissocierait immédiatement de tels actes”, a souligné le directeur.

Hubert a ajouté qu’ils imposeraient les mesures nécessaires pour mettre fin aux liens qui les unissaient “avec des méthodes inacceptables qui ont toujours été combattues”.

Arka-Samic, comme il l’a ajouté, a démontré au cours des 20 dernières années “son attachement à l’éthique et s’est positionné en faveur de la lutte contre le dopage”.

La nouvelle de l’enquête intervient un jour après la fin d’une édition dans laquelle le Slovène Tadej Pogacar a prévalu.

Quintana, qui est entré dans le Tour de France avec des options pour monter sur le podium pour la quatrième fois de sa carrière, a été expulsé de ce combat après avoir subi trois chutes. Le pilote Boyac a terminé à la 17e place, à plus d’une heure du vainqueur.

