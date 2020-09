Tour de France 2020 :

EsCiclismo.com · Compétition sur route · 09/03/2020

Dans le but principal que la situation générale causée par Covid-19 affecte le moins possible la qualité de la préparation des athlètes, la Fédération espagnole de triathlon (FETRI) a conclu un accord de collaboration avec la plateforme virtuelle de cyclisme Bkool.

L’une des forces de Bkool est la possibilité de recréer n’importe quel itinéraire dans le monde en vidéo ou en 3D depuis chez soi, en profitant d’une expérience étonnamment réaliste. Grâce à cette possibilité, le FETRI intégrera progressivement tous les itinéraires des segments cyclistes des Championnats d’Espagne afin que ses membres puissent tester les itinéraires avant la compétition. De cette manière, ils pourront effectuer une reconnaissance du terrain sans avoir à s’y déplacer.

A cela, il faut ajouter la puissante plateforme analytique que Bkool met à disposition de ses utilisateurs, offrant une analyse complète de leurs données de formation en temps réel.

Selon Jorge Garca, directeur des compétitions de la fédération: «L’accord conclu entre la Fédération espagnole de triathlon et Bkool nous positionne pour faire un pas de plus dans les stratégies de la Fédération en matière de transformation numérique et nous permettra d’offrir à court terme que le les athlètes peuvent s’informer sur les circuits du Championnat d’Espagne en mode virtuel et à court et moyen terme pour organiser des entraînements et des réunions conjointes, voire des formats d’événements virtuels au sein de la plateforme “.

Le premier test déjà disponible chez Bkool est le Circuit Banyoles du Championnat d’Espagne de Triathlon Elite. La course aura lieu ce week-end, de sorte que les triathlètes peuvent déjà effectuer virtuellement une reconnaissance complète des différentes sections du parcours. Ils peuvent le faire gratuitement en profitant de l’essai gratuit de 30 jours disponible sur Bkool.com. Et de cette manière pour pouvoir connaître le circuit dans la situation actuelle dans laquelle la familiarisation habituelle n’est pas effectuée.

“Pour nous, il est particulièrement gratifiant de pouvoir offrir une solution d’entraînement sûre aux triathlètes de notre pays en ces temps. Nous sommes très heureux de démarrer cette alliance et nous sommes sûrs qu’elle représentera une valeur ajoutée importante pour tous les triathlètes fédérés”, souligne-t-il. Diego Pantoja, responsable de la communication Bkool.

Dans les semaines à venir, Bkool continuera d’ajouter de nouvelles courses à sa liste de parcours disponibles, afin de continuer à servir de test de reconnaissance pour les coureurs avant chaque test. Encore une fois, la technologie et le sport unissent leurs forces pour assurer la sécurité des athlètes et continuer à améliorer leur préparation.

EsCiclismo – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans autorisation écrite expresse.