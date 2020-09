Tour de France 2020 :

Le médecin et le kinésithérapeute qui ont assisté le Colombien Nairo Quintana (Arka Samsic) lors du dernier Tour de France ont été libérés, a rapporté ce mercredi le parquet de Marseille, qui est en charge de l’enquête sur un éventuel cas de dopage.

L’arrestation des deux, qui avait commencé lundi, s’est terminée hier soir, a expliqué le parquet dans un communiqué, qui insiste pour que les enquêtes se poursuivent et qu’il y aura également de nouveaux interrogatoires avant de prendre une décision sur tous les éléments collectés.

En tout état de cause, le ministère public n’a rapporté aucune accusation contre les deux médecins ou contre les cyclistes qui ont également fait des déclarations.

Quintana a confirmé qu’il avait été interrogé pour la première fois le jour 16 dernier mais a assuré que lors de la recherche de la chambre d’hôtel où il séjournait pendant l’étape du Tour ce jour-là, la Gendarmera n’a pas trouvé de substances dopantes.

Le leader d’Arka Samsic, 30 ans, a également assuré qu’il n’avait rien à cacher et qu’il avait été un coureur “propre” tout au long de sa carrière.

Un autre cycliste de son équipe a également fait une déclaration aux enquêteurs. Selon la presse française, son frère Drayer, qui a également disputé la manche française avec lui.

Les enquêteurs veulent vérifier s’ils pourraient commettre des délits de possession de substances ou d’utilisation de méthodes interdites pour un athlète, et de transport et possession illégale de substances dopantes.

Le deuxième de ces deux crimes est passible de cinq ans de prison et d’une amende de 375 000 euros et le premier d’un an et 3 750 euros.

Pour le médecin et le kinésithérapeute, dans cette enquête judiciaire encore préliminaire, cinq chefs d’accusation sont en cours d’examen, passibles de cinq ans de prison et d’une amende de 75 000 euros.

