Jos Joaqun Rojas, blessé au bras et sévère au dos, et Marc Soler, blessé au genou, sont les coureurs Movistar les plus touchés par le festival d’automne qui a marqué la première étape du Tour de France, en Tous les coureurs de l’équipe espagnole ont eu des accidents sauf Valverde, Enric Mas et Dario Cataldo.

Journée compliquée pour Movistar, avec un malheur particulier pour Rojas, Soler, qui a chuté deux fois, et pour Imanol Erviti, qui a établi le “record” de 3 mésaventures.

Si les coups de Rojas et Soler sont inquiétants, le poste téléphonique confirme qu’aucun d’eux ne souffre de fracture.

Du reste de l’équipe, les Portugais Nelson Oliveira et Carlos Verona de Madrid ont été choqués.

“Quel début. Il pleut peu dans cette zone, et quand il pleut, on voit comment la piste monte. A 3 km de l’arrivée il y a eu un problème avec le passage piéton. Sauf Enric Mas et Valverde, nous avons tous touché le sol. Cela a provoqué l’arrêt du peloton, je me réintégrais moi-même et je ne peux pas décrire la situation exacte, mais je pense qu’être plus détendu était la chose la plus sensée à faire, la piste est devenue très mauvaise », a expliqué Imanol Erviti.

De son côté, Carlos Verona a expliqué ses impressions à son arrivée à Nice.

“La route était, pour être honnête, très dangereuse; en fait, même sur cette dernière descente où nous étions si calmes, il y a eu des chutes.”

“Je pense que le bon sens a prévalu dans le peloton et ils sont descendus plus calmement dans la phase finale, et d’autre part l’organisation a également décidé de donner des temps à 3 km de la ligne d’arrivée, car c’était très, très dangereux. Ce n’était pas un début comme on l’aurait souhaité, mais au moins on a tous atteint le but ».

Vérone a ajouté qu’il n’avait jamais “vu un peloton aussi” conscient “de la sécurité en course, c’est peut-être une conséquence des derniers accidents. En général,” chapeau “par les coéquipiers du peloton, car la route était impraticable.”

