Eusebio Unzu, directeur de l’équipe espagnole Movistar, a fait son analyse habituelle du Tour de France une fois les vingt et unième et dernière étapes terminées.

L’équipe bleue a réussi à monter sur le podium final à Paris pour la troisième année consécutive en tant que vainqueur du classement par équipe, septième victoire, ce qui est un record absolu.

LA CONFIRMATION D’ENRIC MAS

«Dans Vuelta a Burgos et Dauphin, nous n’étions pas au niveau souhaité, mais dans le Tour, nous avons été là où nous nous attendions. Venons avec l’objectif de consolider notre remplacement générationnel, à la fois avec Marc Soler et Enric Mas; voyez comment ils évoluent sur le Tour avec liberté et leadership. “

“Le résultat est vraiment satisfaisant. En dehors de cette victoire par équipe, nous avons assisté à la confirmation d’Enric en tant qu’homme pour cette course, avec un Tour très régulier, du moins au plus, se terminant très bien avec un très grand contre-la-montre, que nous il fait voir le futur immédiat et le moyen terme avec une certaine tranquillité “.

SOLER, AFFECTÉ PAR LE CHANGEMENT DE PLANS

“Avec Marc Soler c’est vrai que le fait d’avoir changé le programme prévu, de voir comment la situation évoluait et la difficulté qui semblait devoir jouer le Giro d’Italia – qui semble heureusement qu’il n’y aura pas de problème – pouvait l’affecter et non trouver cette cohérence, mais cela nous a laissé 4 à 5 très bons jours et nous donne, bien sûr, des raisons de continuer à faire confiance à la qualité dont il dispose “.

SAUT DE QUALITÉ CARLOS VERONA

“Carlos Verona a fait un bond de qualité à tous les niveaux; Imanol Erviti, qui a été très court à cause de cette blessure de février et pouvait à peine concourir avant le Tour en 2020, s’est beaucoup amélioré pendant la course et a fini par être un homme décisif. . Comme Nelson, Rojas ou Dario Cataldo, qui, je pense, a terminé un Tour digne. Tous, soutenus par Alejandro Valverde, qui a été très important pour accompagner Enric Mas dans les moments cruciaux de la course, comme le Enric lui-même l’a remercié et confirmé comme un élément clé pour consolider sa progression et sa régularité sur ce Tour ».

POGACAR ÉTAIT LE FAVORI

“Pour le reste, en termes de lutte pour la course, je dois dire que, pendant une grande partie du Tour, Pogacar a été le grand favori pour moi. Indépendamment du fait qu’hier était surprenant, et indépendamment des choses qu’il avait déjà montrées – son finale de la Vuelta 2019; les choses qu’il a gagnées et la façon spectaculaire dont il l’a fait en 2020 – il a été l’attaquant le plus puissant des montagnes. “

“Il a maintenu sa régularité et a su jouer cette carte unique, la montée du temps, laissant entre les mains de Jumbo, qui a fait un travail splendide, la tâche de contrôler la course. Cette génération que Bernal et lui représentent, avec Evenepoel, Kmna, Hirschi … ont fait irruption avec une force énorme et sont le présent et l’avenir du cyclisme. “

