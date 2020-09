Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/07/2020

Une première semaine terne, marquée par les chutes, les controverses et le manque de combativité, a laissé place à un week-end volcanique pyrénéen dont le jeune slovène Tadej Pogacar était le protagoniste, qui a révolutionné un Tour de France sur l’attaque qui mène son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma) à l’intérieur d’un général serré.

Le Tour de France s’est déplacé des Pyrénées à La Rochelle pour profiter de la première journée de repos, d’une journée d’activité pour les tests PCR pour l’ensemble du peloton et de la formation de quelques heures que les équipes effectuent. La course atteint la côte éclairée par un regain d’intérêt pour les deux étapes des Pyrénées, dans lesquelles certains schémas qui semblaient solides ont été rompus ou modifiés.

Primoz Roglic, vainqueur du Tour d’Espagne 2019, arrive en tant que skipper pour la deuxième semaine. Son équipe, le Jumbo-Visma, a récolté 3 étapes et a été le dominateur de la course, mais avec des inconnues semées. Le maillot jaune a son principal rival, le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadier), défenseur du titre, à 21 secondes de distance. Les deux restent les meilleurs favoris.

L’égalité règne pour le moment. Le front français formé par Guillaume Martin (Cofidis) et Romain Bardet est à une demi-minute, et jusqu’à la 10e place occupée par l’Espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) la marge est d’un peu plus d’une minute. Entre trois Colombiens: Nairo Quintana (Arka-Samic), Rigoberto Urn (EF) et `Supermn Lpez. Pogacar menace 44 secondes.

Pour le groupe espagnol, Mikel Landa s’est imposé comme une référence, même si le temps qu’il a perdu chez les fans de Lavaur peut lui coûter cher. En dehors du top 10 vivent les deux leaders de Movistar: Enric Mas est à 2 minutes et 2 secondes et Alejandro Valverde à 3 minutes et 43 secondes.

La domination initiale du Jumbo-Visma sur les Ineos habituels, et même le potentiel de l’équipe Bernal, étaient remis en question dans les Pyrénées.

La recette de Pogacar consistant à attaquer avec force et insistance a laissé Roglic et Bernal sans équipement, obligés de se battre avec leurs propres forces. Ses débuts se sont terminés par la résistance d’hommes clés de Jumbo et d’Ineos, comme Dumoulin et l’Équatorien Richard Carapaz. Les lacunes ont été dévoilées, les équipes ne balaient pas, et ce seront les individus qui feront la différence.

L’offensive de Pogacar, troisième de la Vuelta a Espaa 2019 et vainqueur de 3 étapes de montagne, considère le leader des Émirats arabes unis comme un favori de plus. «Si je vais bien, j’attaque», dit-il. Et s’il attaque, c’est l’un de ceux qui provoque la destruction. Il vient de désarmer la stratégie de l’équipe, et avec toute la montagne qui reste, surtout la semaine dernière, il sera un élément clé de l’équipement de ce Tour.

Même si le Tour sera décidé la semaine dernière, et notamment dans le contre-la-montre qui atteint le sommet de la Planche des Belles Filles samedi dernier, la deuxième semaine présente des incitations à prendre en compte.

Après la première pause, il y a deux étapes de plat adaptées aux sprinters, mais aussi pour que le vent apparaisse et distribue les ennuis, surtout le mardi sur l’île de R.

Ensuite, la course entrera dans le Massif Central sur le chemin de Sarran et débutera vendredi par l’étape la plus difficile, compte tenu de ses 4 400 dénivelés cumulés, dans lesquels sept passes devront être surmontées. La ligne d’arrivée au Puy Mary (1, 5,4 km à 8,1%).

Une journée en demi-montagne qui se termine à Lyon, cédant le relais à un parcours compliqué à travers les montagnes du Jura. Il donne la touche avec Selle de Fromentel (1), Col de la Biche (1) et finale du Grand Colombier (Spéciale; 17,4 km à 7,1%).

Le Tour de France de la bulle a suscité son intérêt pour le terrain de sport grâce en grande partie au “ Pirmano Pogacar, qui a déjà une étape à ses débuts, mais croise en même temps les doigts aux résultats de l’analyse Covid-19 , qui se réunira mardi.

L’organisation en fera 650 entre dimanche après-midi et lundi. Si une équipe a deux points positifs, elle sera exclue du Tour.

Prochaine étape, 10 (mardi 8): Ile d’Oléron – Ile de R / 168,5 Km.

Classement général (Top-10) après la neuvième étape:

1. Primoz Roglic (SLO / Jumbo-Visma) – 38:40:01

2. Egan Bernal (COL / Ineos) à 0:21

3. Guillaume Martin (FRA / Cofidis) à 0:28

4. Romain Bardet (FRA / AG2R-La Mondiale) à 0h30

5. Nairo Quintana (COL / Arka-Samsic) à 0:32

6. Rigoberto Urn (COL / Education First) à 0:32

7. Tadej Pogacar (SLO / UAE Emirates) à 0h44

8. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) à 1:02

9. Miguel ngel Lpez (COL / Astana) à 1:15

10. MIKEL LANDA (ESP / Bahreïn-McLaren) à 1:42

Carlos de Torres

. – Agence . – Tous droits réservés. Tous les types de reproduction sont interdits sans l’autorisation écrite de l’Agence . S / A.