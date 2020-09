Tour de France 2020 : . · Compétition sur route · 09/03/2020

Le Covid-19 Tour de France met longtemps à sortir de la léthargie et, sur le point d’achever son premier tiers, il semble confiné, avec la lutte des favoris en quarantaine et sans sortir du spectacle attendu.

Bien que les organisateurs aient imaginé une première semaine pleine de montagnes, avec des opportunités d’attaques et d’aventures, les prétendants au pdium de Paris ont préféré garder leurs lettres en sécurité et ne pas gaspiller leurs forces.

Les Pyrénées, avec deux étapes de haute montagne mais pas de haut de gamme, apparaissent à l’horizon comme une nouvelle opportunité de déclencher les hostilités et de sortir la course de l’enfermement qui, pour l’instant, n’a laissé que peu de signes.

La course atteindra son premier grand massif avec un leader des circonstances, le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott), qui avoue ne pas aspirer à gagner le Tour, seulement des étapes.

A 3 secondes se trouve le Slovène Primoz Roglic, le seul à avoir enregistré ses forces, avec son triomphe à Orcires-Merlette, une attaque lente et peu concluante qui, cependant, a montré que derrière les problèmes physiques qui l’ont contraint à abandonner dans le passé Critrium del Dauphin.

LES FAVORIS EN 20 SECONDES

Le reste des rivaux pour le classement général est à moins de 20 secondes, un classement plus sculpté par des bonus que par de réelles différences dans la ligne d’arrivée.

Dans ce package se trouvent le Slovène Tadej Pogacar, les Colombiens Egan Bernal, Nairo Quintana, Miguel ngel Lpez et Rigoberto Urn, le Français Thibaut Pinot et les Espagnols Mikel Landa et Enric Mas.

Aucun des deux n’a fait avancer la course jusqu’à présent, dans laquelle les quelques mouvements observés ont montré que les Ineos de Bernal et Jumbo de Roglic débordent d’énergie et ne veulent pas laisser la course devenir incontrôlable.

Le Tour, qui a dû retarder son départ de deux mois en raison de la pandémie, a été lancé sans preuve de la forme physique des cyclistes, car ils ont à peine pu concourir avant le départ.

Face à des accusations d’excès de tactique, les cyclistes se défendent et s’assurent que le peloton roule à un rythme très rapide, ce qui rend les attaques difficiles.

AUCUNE RÉFÉRENCE APRÈS LA CONFINEMENT

“Il est difficile de suivre le rythme, après le lockdown, toutes les courses sont très agressives”, a déclaré le Kazakh Alexey Lukasenko après sa victoire au Mont Aigoual.

Une sensation que le cycliste d’Astana a déjà eue dans le dernier Dauphin et qui le porte à penser que les coureurs ignorent les réserves qu’ils ont pour endurer les trois semaines de course, ils préfèrent donc économiser de l’énergie tant qu’ils le peuvent.

Il en va de même pour le Britannique Yates, qui bien qu’il soit habillé de jaune continue de répéter que son objectif est de gagner des étapes, mais que pour y parvenir il ne veut pas pédaler une fois de plus dans les étapes où ce n’est pas nécessaire.

“On craint de se précipiter, d’avoir chaud et de perdre du temps”, a déclaré Landa, qui considère également que le peloton roule “à toute vitesse”, qui saisit les attaques.

«Moins les équipes s’usent maintenant, mieux c’est», déclare l’expert Alejandro Valverde, tandis que son partenaire chez Movistar Enric Mas soulève contre ceux qui affirment que le Tour se déroule lentement: «S’ils étaient sur le vélo, ils ne le feraient pas. ils diront cela. “

Les Pyrénées contribuent, une fois de plus, à ce Tour que la pandémie a rendu le plus singulier de l’histoire. Après un premier contact avec les sommets, la haute montagne empêchera quiconque de se cacher derrière le masque et le Tour devra un jour commencer à perdre sa définition.

