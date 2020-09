Tour de France 2020 : EsCiclismo.com · Compétition sur route · 01/09/2020

La quatrième étape du Tour de France arrive ce mardi au sommet des Orcires Merlette, lieu de culte car est née la légende du légendaire Luis Ocaa, l’indomptable légende espagnole qui en 1971 a enfilé le maillot jaune après avoir détruit Eddy Merckx, son rival. et obsession.

Après deux ans de dictature Merckx en 1969 et 1970, les 71 seront choisis par Ocaa (Priego, Cuenca, 1945 -Mont-de-Marsan, 1994) pour rembourser les dettes sportives et la fierté.

Maurice de Muer, le directeur sportif de l’équipe BIC, a demandé à Ocaa de se réserver dans les courses pour se rendre au Tour de France. Mais l’Espagnol ne devait pas obéir, alors il a battu Poulidor dans le Tour du Pays Basque et pendant le Dauphin il a constaté que Merckx n’était pas imbattable, malgré le fait que Canibal avait gagné.

La première étape de montagne du Tour 1971 a eu lieu le 5 juillet entre Nevers et le Puy de Dme. Ce jour-là, en plein contrôle de Merckx, le premier avertissement est venu d’Ocaa avec la victoire devant Zoetemelk, Agostinho et Merckx, qui a franchi la ligne d’arrivée à 15 secondes.

Deux jours plus tard, la dixième étape entre Saint Etienne et Grenoble mettait en vedette le BIC d’Ocaa, bien qu’elle ait été remportée par le Français Bernard Thvenet, échappé avec G. Petterson, Zoetemelk et Ocaa. Ce jour-là, Merckx était à nouveau mortel, donnant 1 minute et demie et le maillot jaune au Néerlandais Zoetemelk.

L’étape de ce 8 juillet 1971 est devenue la légende de tous les Tours de France et du cyclisme mondial. Elle était de 134 kilomètres entre Grenoble et Orcires-Merlette, avec les précédents cols de Laffrey (2), le col du Noyer (2) et la montée d’Orcires-Merlette (1a) à une altitude de 1880 mètres.

C’était le “Da D”. Ocaa avait prévu d’attaquer de loin, au pied de Laffrey, un port aux pentes très raides, mais le Portugais Agostinho a anticipé, qui a pris l’Espagnol, le leader Zoetemelk et le Belge Van Impe dans la roue. Merckx a été cloué, dans une scène rare du champion.

Le quatuor a dépassé le Col de Noyer avec Ocaa comme locomotive, déjà déchaînée par tous. Ses compagnons fugitifs cédèrent impuissants au rythme de l’Espagnol. Un grand exploit est né à cette époque parmi les esprits d’un public dévoué, acclamant le héros au sommet installé à 1664 mètres. L’assaut a pris 4 minutes dans le port au groupe de Zoetemel. Merckx est allé à 5 accompagné de cinq collègues du BIC d’Ocaa et aucun de Molteni.

Le monstre a été blessé et Ocaa a senti du sang. Le champion d’Espagne a poursuivi son effort en solo pour affronter la montée d’Orcires Merlette avec l’encouragement d’humilier son rival et son ennemi. Il a laissé son âme et est entré dans la ligne d’arrivée en tant que vainqueur et un nouveau maillot jaune.

Le coup d’Ocaa au général était énorme. Il a battu Van Impe en 5 minutes et 52 secondes et Merckx, deuxième et troisième, en 8 minutes et 42 secondes. Mais le plus important, c’est que l’organisation a dû augmenter les temps d’arrivée de 12 à 15 pour cent, faute de quoi seuls les 38 premiers coureurs classés seraient restés dans la course.

Ocaa vêtue de jaune avec la marge de rêver d’arriver à Paris en tant que vainqueur. Zoetemelk est resté à 8 minutes et 43 secondes, Van Impe à 9 minutes et 20 secondes et Merckx à 9 minutes et 46 secondes.

Beaucoup pensaient que le Tour était terminé et que Luis Ocaa serait le successeur de Merckx dans les Palmars, mais trois jours plus tard, sur la quatorzième étape entre Revel et Luchon, et en descendant le Col de Ment, le malheur est revenu visiter l’Espagnol. Une terrible chute a emporté le maillot jaune et le rêve de Paris. Eddy Merckx a continué le règne.

