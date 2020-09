Tour de France 2020 :

L’équipe Arka-Samsic a assuré ce mercredi qu’elle maintient sa confiance dans le Colombien Nairo Quintana et son frère Dayer, interrogés en France pour un cas présumé de dopage lors du Tour de France.

Dans un communiqué, le groupe breton a noté qu’après l’interrogatoire les deux cyclistes “ont pu rentrer chez eux et sont libres d’exercer leur profession de cycliste professionnel sans aucune restriction”.

“L’équipe Arka-Samsic et son directeur général (Emmanuel Hubert) sont satisfaits de cette information rassurante”, a indiqué la formation, qui a réitéré son attachement aux valeurs de “probité et éthique du sport” et assuré qu’elle restera “attentive et vigilante” aux Recherche & Développement.

Les Quintanas ont été interrogés pendant plusieurs heures lundi dernier, un jour après la fin du Tour de France où Nairo s’est retrouvé à plus d’une heure du vainqueur, le Slovène Tadej Pogacar.

Cinq jours plus tôt, la gendarmerie avait perquisitionné la chambre d’hôtel des coureurs dans la ville alpine de Méribel, ce qui avait conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire préliminaire pour déterminer si certains des produits découverts étaient dopés.

La police a également recueilli des déclarations pendant deux jours jusqu’à hier soir, dans des conditions d’arrestation, à un physiothérapeute personnel et à un médecin de Quintana. L’équipe Arka-Samsic a insisté dès le premier moment sur le fait que les deux n’appartiennent pas à son corps technique.

De son côté, Nairo Quintana a publié mardi un communiqué dans lequel il a nié que la police ait trouvé des produits dopants lors de la perquisition effectuée dans sa chambre.

“Ils ont saisi des suppléments vitaminiques parfaitement légaux, bien que peut-être pas familiers aux autorités françaises. C’est la raison principale pour laquelle il faut du temps pour que tout ce qui se trouve soit pleinement clarifié”, a déclaré le coureur Boyac.

