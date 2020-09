Tour de France 2020 :

14/09/2020

Le coureur espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) a profité de la deuxième journée de repos du Tour de France à Grenoble. Le cycliste basque, calme et déjà “un peu fatigué du coup de fouet de deux semaines de course”, estime que dans les Alpes il faudra être régulier et que les jours clés seront mercredi avec l’arrivée au Col de Loze et le chrono du samedi à La Planche des Belles Filles.

“Je suis un peu fatigué, il y a du stress à partir des deux semaines de course, mais c’est aussi vrai que chaque jour je vais mieux. Je vois toujours la possibilité de monter sur le podium, bien sûr, mais ce sera difficile car il y a plusieurs coureurs en une minute. Difficile. mais pas impossible”.

La tête du Bahreïn-Mc Laren du Tour de France, de la septième place du général, à 2 minutes et 16 secondes du leader et à 41 secondes de la troisième marche du podium désormais occupée par le Colombien Rigoberto Urn (Education First) , il a commenté les clés d’une journée alpine «décisive».

“Cette semaine, nous devrons essayer d’être réguliers, d’être très durs et ils s’attendent à deux jours clés avec la fin au Col de la Loza et le contre-la-montre samedi.”

Bien que le contre-la-montre soit le talon d’Achille du cycliste basque, Landa affrontera le rendez-vous de samedi “avec confiance, puisque je me suis amélioré avec des entraînements spécifiques”, bien qu’il considère que le mieux “est de prendre du temps dans les étapes de montagne précédentes”.

Landa a admis la supériorité des Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar, ainsi que de l’équipe de leader, le Jumbo-Visma.

“Le Jumbo a un bloc très fort, mais ils sont humains et peuvent aussi échouer, ainsi que Roglic, qui a eu du mal dans le Giro 2019. Maintenant, il a plus d’expérience pour gérer ses efforts et on voit qu’il est régulier.”

