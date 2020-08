Tour de France 2020 :

Le Tour de France arrive un an de plus sur les routes françaises et, malgré l’influence du coronavirus, les fans attendent déjà avec inquiétude l’une des grandes attractions de la course, les étapes de haute montagne.

En ce 2020 la Grande Boucle répétera son passage à travers les deux grandes chaînes de montagnes du pays gaulois, les Pyrénées et les Alpes, s’arrêter surtout dans cette seconde.

Nous vérifions une à une toutes les étapes dans lequel les grands grimpeurs auront l’opportunité de faire la différence et leurs équipes se battront pour les emmener au sommet.

Pyrénées

Etape 8: Cazères – Loudenvielle (140 km)

L’iconique Chou de l’esprit Ce sera la première grande difficulté d’une journée au cours de laquelle les cyclistes devront également affronter le Port de Balès, Catégorie spéciale, et enfin la Peyresourde, bien que l’étape ne se terminera haut qu’après la descente de ce col.

Étape 9: Pau – Laruns (154 km)

Scène spectaculaire, avec deux ports de première classe (Hourcère et Marie Blanque et trois autres plus petits (Artiguelouve, Soudet et Ichère). Les cyclistes qui n’arrivent pas en forme souffriront ce jour-là, malgré la fin supportable de l’étape.

Alpes

Etape 15: Lyon – Grand Colombier (175 km)

Impressionnant se terminant par Grand Colomber, un port de catégorie spéciale, après une journée d’approche du terrain alpin avec deux précédents ports de première catégorie. Ici, vous commencerez à voir les forces des candidats pour la victoire finale de la course.

Étape 16: La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans (164 km)

Terrain d’escapade, avec cinq cols dans la journée et la montée finale vers le court mais exigeant Villard-de-Lans. Saint-Nizier-du-Moucherotte Ce sera d’abord une montée appelée à marquer quelques différences entre ceux qui arrivent avec les jambes à la fin.

Étape 17: Grenoble – Méribel (168 km)

Deux des sommets les plus emblématiques sont escaladés dans la même étape. Le premier sera le Madeleine qui écartera un grand nombre de coureurs, pour terminer l’étape en Méribel à l’extrémité la plus sélective de tout l’itinéraire. Journée avec deux portes de catégorie spéciale, pour les plus grands rois de la montagne.

Étape 18: Méribel – La Roche-sur-Foron (168 km)

Journée formidable pour le spectacle. Toujours pas remis de l’effort de la veille, les cyclistes prendront le départ du Cormet de Roselend, première catégorie, pour affronter plus tard la Route des Villes (3ème), le Col des Saisies (2ème), le Col des Aravis (1er) et enfin le plat principal, Plateau des Glières (Spécial) avec certaines des pentes les plus dures de toute la course.

Etape 20: Lure – La Planche des Belles Filles (CRI, 36 km)

Le jour qui décidera du vainqueur du Tour. Au cas où les coureurs ne seraient pas assez épuisés à l’issue des trois semaines, ce contre-la-montre de l’avant-dernière journée mettra leur force à l’épreuve. La Planche des Belles Filles c’est un port redouté et qui servira sans aucun doute à définir la race.