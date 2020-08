Tour de France 2020 :

Le Tour de France arrive une année de plus sur les routes françaises et donnera un belle opportunité pour les spécialistes sur toutes sortes de terrains pour se battre pour des victoires d’étape.

Dans ce 2020, la Grande Boucle aura quelques occasions pour les sprinteurs de démontrer leurs compétences dans les jours sur le plat culminant avec fins de bon augure pour la «volata».

Nous vérifions une à une toutes les étapes dans lequel les grands spécialistes de la vitesse pure parmi les cyclistes du Tour 2020 auront l’occasion de montrer leurs meilleurs arguments.

Étape 3: Nice-Sisteron (198 km)

Après deux étapes initiales qui promettent plus de combat que d’habitude, cette première opportunité claire pour le sprint est atteinte … si les pauses le permettent. Les punaises au début de la tournée ils rendent possible une échappée, mais sinon, attention aux équipes des grands sprinteurs.

Étape 5: Gap – Privas (183 km)

Une scène presque complètement plate … mais avec une finition exigeante qui démange vers le haut, ne convient à aucun pur sprinter. Les rois des fins massives ici pourraient avoir à rivaliser avec d’autres spécialistes comme Alejandro Valverde sur les pentes finales.

Étape 7: Millau – Lavaur (168 km)

Cette étape semble propice à une fuite dans les premiers kilomètres, mais Si le grand groupe parvient à traquer les évadés et que le vent ne fait pas son truc, l’arrivée massive est plus que probable, avec un dernier 40 kilomètres presque complètement plat.

Etape 10: Ile d’Olerón – Ile de Ré (170 km)

Impossible plus plat et au niveau de la mer. Paysages spectaculaires et routes tranquilles. Tous prédisposés pour une arrivée groupée dans laquelle les cyclistes les plus rapides ont tout pour gagner.

Etape 11: Châtelaillon-Plage – Poitiers (167 km)

Deuxième journée consécutive avec peu de dénivelé après le jour de repos, dans une phase intermédiaire de la course préparée pour les cyclistes reprennent des forces avant le feu d’artifice final avec l’arrivée des Alpes.

Étape 14: Clérmont-Ferrand – Lyon (197 km)

La troisième étape la plus longue de cette édition du Tour de France et avec quelques “ pièges ” sous forme de difficultés de montagne intermédiaires, bien que l’étirement final est favorable afin que le peloton se regroupe et ait une arrivée massive.

Etape 21: Mantes-La-Jolie – Paris (122 km)

La promenade traditionnelle dans la capitale en hommage au vainqueur du Tour. Les Champs-Elysées couronneront le nouveau champion avec le maillot jaune définitif et serviront encore un an de vitrine parfaite pour la cérémonie de remise des prix.