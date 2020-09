Tour de France 2020 :

L’Equipe Féminine Massi-Tactic UCI disputera, entre demain, jeudi 3 et 9 septembre, le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche, en France. Sept jours de compétition avec une forte présence des montagnes et un contre-la-montre qui totalisera 844 kilomètres dans le sud-est du pays.

Au Tour de l’Ardèche, les Gironiens déplaceront la Canadienne Gabrielle Pilote-Fortin, la Britannique Lauren Creamer, la Polonaise Karolina Perekitko, ainsi que Mireia Benito, Mireia Trias et Martina Moreno, coureuse de la filiale Catema.cat, qui arrive pour être troisième Sub-23 du championnat catalan de contre-la-montre.

Sergi Güell, président du Baix Ter Cycling Club, explique que “c’est une épreuve d’étape très difficile en haute montagne, et qu’elle est considérée comme la deuxième épreuve d’étape la plus importante au monde après le Giro d’Italia, qui est la course de référence”.

“Nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce test et nous savons qu’il sera difficile de se battre pour un podium, mais nous chercherons la performance maximale de nos coureurs et lutterons au corps à corps contre les meilleurs du monde”, ajoute-t-il.

Le Massi-Tactic courra en France après avoir obtenu, les deux derniers week-ends, deux podiums en Championnat d’Espagne sur route et en contre-la-montre et quatre en Catalogne en contre-la-montre entre sous-23 et absolu.

