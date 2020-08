Tour de France 2020 :

Le Tour de France 2020 qui débute ce samedi à Nice et le fait avec un grand amas d’étoiles prêt à se battre pour le maillot jaune jusqu’à la fin à Paris.

Nous examinons qui sont les grands favoris pour élever le prestigieux lion sur les Champs-Elysées et être couronné de la gloire de la plus grande course par étapes de cyclisme au monde.

Egan bernal

Le cycliste colombien, vainqueur de l’édition précédente, débute comme l’un des grands aspirants. Son irruption l’année dernière, à seulement 22 ans, c’était un jalon et un avertissement de l’émergence d’une génération appelée à marquer une époque. L’inconnu sur son rôle réside cependant dans la direction de son équipe, les Ineos, qui a décidé de ne pas compter ce parcours dans ses rangs avec Chris Froome, vainqueur de quatre Tours, et Geraint Thomas, vainqueur en 2018.

Primoz Roglic

Malgré son tomber dans le Dauphiné, le Slovène Roglic sera l’un des candidats à la victoire du Tour. Le pilote de l’équipe Jumbo a déjà clairement indiqué dans la course française, où il a remporté une étape, qu’il était à un très bon niveau. Dans cette édition 2020, Roglic veut faire un nouveau saut dans sa carrière, après avoir été quatrième en 2018 et après sa troisième place au Giro et sa victoire dans la Vuelta l’année dernière.

Tadej pogacar

Le jeune cycliste croate, troisième l’an dernier du Tour d’Espagne, où il a fait sensation, a gagné la considération de favori pour le Tour, même lors de sa première participation. Cette saison, avant la pause, il avait déjà laissé sa marque en Espagne avec sa victoire dans le Tour de la Communauté Valencienne, où il a également fallu trois étapes. Pogacar sera également présent en tant que leader des Emirats Arabes Unis.

Mikel Landa

Avec Enric Mas ou Alejandro Valverde lui-même, le principal atout espagnol sera Mikel Landa, désormais inscrit dans les rangs de l’équipe de Bahreïn après avoir quitté Movistar. Le cycliste Alava a montré qu’il avait effectué une excellente préparation et après la pause il a brillé dans la Vuelta a Burgos ou le Dauphiné, malgré des maux de dos ruinant sa dernière étape de l’épreuve française. Sans discussion cette fois pour le leadership au sein de son équipe et avec un seul contre-la-montre, Landa pourrait faire face à sa meilleure opportunité sur un Tour.

Tom Dumoulin

Une carrière de hauts et de bas n’empêche pas le Belge Tom Dumoulin d’être distingué comme l’un des grands aspirants. Même si le manque de kilomètres de contre-la-montre peut jouer contre vous, le coureur Jumbo arrive en pleine maturité à la course. Sa qualité et son esprit de compétition lui assurent au moins d’être parmi les meilleurs, mais la figure de Roglic dans l’équipe pourrait conditionner son rôle.

Nairo Quintana

Après une bosse de performance dans sa carrière, Arkea Colombian Nairo Quintana, qui Il a également quitté Movistar la saison dernière, Il fait à nouveau partie des grands favoris d’une course dans laquelle il est monté trois fois sur le podium, deux en deuxième et une fois en troisième. Cette saison, il a remporté une étape du Paris-Nice avant l’arrêt dû au coronavirus.